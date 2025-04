Anne Hathaway begeistert mit monochromem Paillettenlook

Anne Hathaway (42) war der Star der Ralph Lauren (85) Herbstkollektion 2025 Fashion Show in New York City und zog im Publikum alle Blicke auf sich. Wie Vogue berichtete, trug die Oscar-Preisträgerin eine Kombination, die gleichermaßen mutig wie schick war: eine cremefarbene Jeans, komplett mit Pailletten bestickt, lässig zerrissen an Knien und Schienbeinen, kombiniert mit einem weißen Tanktop und einem beigen Trenchcoat. Dazu wählte sie goldene High Heels, zarte Goldringe und eine schlichte Halskette, die den Look perfekt abrundeten. Ihre Haare trug Anne in einem streng gebundenen Pferdeschwanz – ein Look, der für zusätzliche Eleganz sorgte.

Neben Anne waren auch weitere Stars wie Naomi Watts (56), Michelle Williams (44) und Ariana DeBose bei der Modenschau anwesend. Die renommierte Schauspielerin genoss den Abend sichtlich und erntete sowohl Bewunderung für ihr Ensemble als auch für ihr jugendliches Aussehen. Tatsächlich ist Anne dafür bekannt, immer wieder mit atemberaubenden Outfits auf dem roten Teppich zu überzeugen, zuletzt etwa bei den CFDA Fashion Awards 2023, wo sie sich für ein Denim-Kleid der Marke entschied.

Dass Anne Hathaway sich trotz ihrer mittlerweile über 40 Jahre so jugendlich zeigt, ist kein Zufall. Bereits vor einigen Jahren entschied sie sich, komplett auf Alkohol zu verzichten – eine Entscheidung, die sie vor allem mit Rücksicht auf ihre Söhne Jonathan und Jack traf. "In meinen 30ern musste ich damit aufhören. Ich konnte so nicht das Leben führen, das ich wollte", verriet der Star einmal gegenüber PEOPLE. Anne scheint diesen Schritt auch nicht zu bereuen und beeindruckt weiterhin bei öffentlichen Auftritten mit ihrem zeitlosen Stil und ihrer natürlichen Eleganz.

Getty Images Anne Hathaway, Michelle Williams and Naomi Watts im April 2025 in New York

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019

