Fans verwundert: Anne Hathaway sieht unnatürlich jung aus

Anne Hathaway (42) sorgte kürzlich mit ihrem makellosen Auftritt bei der Ralph Lauren-Modenschau in Manhattan für Wirbel. Die 42-jährige Schauspielerin präsentierte sich am Donnerstag mit einem straffen, nahezu faltenfreien Teint – so glatt, dass Fans ins Grübeln kamen. Einige spekulierten, ob neue Beauty-Eingriffe wie Botox oder Facelifts im Spiel sein könnten. Auf sozialen Plattformen wie X wurden zahlreiche Kommentare gepostet, in denen User das auffällig jugendliche Aussehen der Oscar-Preisträgerin diskutierten. Ein strenger Pferdeschwanz, den Hairstylist Orlando Pita ihr stylte, und ein perfekt konturiertes Make-up könnten allerdings ebenso für den beeindruckenden Look verantwortlich sein.

Bereits in der Vergangenheit wurden immer wieder Gerüchte um ästhetische Korrekturen laut. Besonders eine mögliche Nasenkorrektur wurde häufiger thematisiert. Dr. Gary Motykie, ein plastischer Chirurg, betonte im Jahr 2023 gegenüber Daily Mail, dass Annes Nase im Vergleich zu älteren Fotos viel feiner und definierter wirke – ein möglicher Hinweis auf einen chirurgischen Eingriff. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie an ihrer Nase operiert wurde", gab der Mediziner seine Einschätzung ab. Anne selbst hatte in früheren Interviews erklärt, sie habe als Teenager über eine Nasen-OP nachgedacht, sich jedoch dagegen entschieden, um als Schauspielerin ein Gesicht mit Charakter zu bewahren.

Auch wenn Annes jugendliches Aussehen derzeit für Diskussionen sorgt, könnte ihr es beruflich in die Karten spielen. Denn schon bald wird die 42-Jährige wieder in ihre ikonische Rolle der Mia Thermopolis schlüpfen. In dem beliebten Klassiker Plötzlich Prinzessin spielte Anne im Alter von 19 Jahren die Hauptrolle der Prinzessin von Genovien. Mehr als 20 Jahre später kehrt Anne nun als Mia in der dritten Fortsetzung zurück – sehr zur Freude der Fans. Da Anne sich in den letzten Jahrzehnten äußerlich kaum verändert hat, wird ihr die Rückkehr sicherlich sehr leichtfallen.

Getty Images Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024

United Archives GmbH/ Action Press Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

