Erste Fotos von Anne Hathaway und Josh am Set von "Verity"

Der Startschuss für die Dreharbeiten von "Verity" ist endlich gefallen! Die Hauptdarsteller Anne Hathaway (42) und Josh Hartnett (46) wurden erstmals am Set des auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover basierenden Psychothrillers in New York City gesichtet. Erste Szenen des mit Spannung erwarteten Films wurden in Queens gedreht, wo sich Anne in einem eleganten roten Kleid zeigte. Josh trug hingegen ein weißes Hemd mit einer losen Fliege und einer Anzughose – zusammen mit seinem Co-Star lief er lächelnd durch eine Straße.

"Verity" erzählt die Geschichte der jungen Autorin Lowen, gespielt von Dakota Johnson (35), die nach einem mysteriösen Unfall der erfolgreichen Thriller-Autorin Verity (Anne Hathaway) deren Buchreihe abschließen soll. Während sie in das imposante Anwesen der Familie zieht, stößt sie auf ein verstörend persönliches Manuskript, das dunkle Geheimnisse über Verity und ihren Ehemann Jeremy (Josh Hartnett) enthüllt. So gerät Lowen immer tiefer in einen Sog aus Täuschung und Gefahr. Regie führt Michael Showalter, der bereits erfolgreich mit Anne Hathaway an der Romanze "The Idea of You" zusammenarbeitete.

Während die Fans gespannt auf die Veröffentlichung von "Verity" warten, sorgt Colleen Hoovers erste Buchverfilmung It Ends With Us noch immer für Negativschlagzeilen. Der Grund: Zwischen Justin Baldoni (41), dem Regisseur und männlichen Hauptdarsteller, und seinem Co-Star Blake Lively (37) ist ein dramatischer Rechtsstreit ausgebrochen. Beide machen einander schwere Vorwürfe. So reichte Blake gegen ihren Filmkollegen eine Klage wegen sexueller Belästigung, Vertragsbruchs, vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid und Verletzung der Privatsphäre durch falsche Angaben ein und behauptete unter anderem, dass er sich am Set unangemessen verhalten habe. Justin wiederum wirft der vierfachen Mutter Verleumdung und Erpressung vor. Sie habe beim Dreh Grenzen überschritten und versucht, das Projekt an sich zu reißen. Im März 2026 soll der Fall vor Gericht verhandelt werden – ob bis dahin Colleen Hoovers zweite Buchverfilmung "Verity" im Kino läuft, bleibt abzuwarten.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Josh Hartnett und Anne Hathaway in New York im Februar 2025

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

