Anne Hathaway war nicht erste "Der Teufel trägt Prada"-Wahl

Anne Hathaway (42) ist heute für viele Fans untrennbar mit ihrer Rolle als Andy Sachs in dem Kinohit "Der Teufel trägt Prada" verbunden. Doch sie war ursprünglich gar nicht die erste Wahl für die berühmte Filmfigur. Als Anne 2021 in der US-Show "RuPaul’s Drag Race" zu Gast war, verriet sie ganz offen: "Ich war die neunte Wahl für die Rolle!" Die Rolle der aufstrebenden Journalistin, die sich an der Seite von Meryl Streep (75) und Emily Blunt (42) in der Modebranche behauptet, hätte also fast ein anderer Star übernommen.

Recherchen von Just Jared zeigen, dass unter anderem Kirsten Dunst (43), Scarlett Johansson (40) und Natalie Portman (43) für die Rolle in Betracht gezogen wurden. Rachel McAdams (46) lehnte die Rolle sogar gleich dreimal ab – obwohl das Studio sie unbedingt wollte. Jahre später gab sie gegenüber Bustle zu, sich deshalb schuldig gefühlt zu haben, weil sie die Chance bewusst ausschlug. "Ich wusste auch, dass es nicht ganz zu meiner Persönlichkeit passte und nicht zu dem, was ich brauchte, um gesund zu bleiben", erklärte die Schauspielerin. Letztlich war es eine Entscheidung für ihre mentale Gesundheit – doch Zweifel blieben lange bestehen.

Dass Anne nicht erste Wahl war, ist für Fans oft überraschend, da sie mit ihrer natürlichen Ausstrahlung inzwischen fest mit der Figur verknüpft ist. Aktuell rätseln ihre Anhänger darüber, ob sie auch in der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" in die ikonische Rolle schlüpfen wird. Ihre sympathische und bodenständige Art ist auch ein Grund, warum die Oscar-Preisträgerin so beliebt ist. Abseits der Leinwand ist Anne Mutter von zwei Kindern und setzt sich für zahlreiche soziale Themen ein.

Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

Szene aus "Der Teufel trägt Prada"

