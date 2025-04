Darum teilt Samira Yavuz nicht öffentlich gegen Serkan aus

In der neuesten Folge ihres Podimo-Podcasts "Main Character Mode" spricht Samira Yavuz (31) offen über den Seitensprung ihres Noch-Ehemanns Serkan Yavuz (32) mit Evanthia Benetatou (33). Die Reality-TV-Bekanntheit erklärt dabei, warum sie sich bewusst dagegen entschieden hat, öffentlich gegen Serkan auszuteilen. "Was ich definitiv niemals machen werde, egal, was der sich geleistet hat, ich werde niemals so schlecht über den reden, dass meine Mädels eine Einstellung ihm gegenüber haben, nur weil ich so anti bin", betont Samira. Ihre Kinder stünden für die zweifache Mutter immer an erster Stelle.

Doch die 31-Jährige möchte nicht den Eindruck vermitteln, Serkan ungeschoren davonkommen zu lassen. Auch ihm habe sie deutlich ihre Wut und Enttäuschung gezeigt, wie sie im Podcast verrät: "Es ist nicht so, dass Serkan außen vor ist. Es ist nicht so, als hätte ich nur Hass Eva gegenüber – null. Serkan hat sein Fett komplett wegbekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich war eine Furie zu Hause, als da Sachen rausgekommen sind." Mit ihren ehrlichen Äußerungen gewährt Samira einmal mehr einen Einblick in die Achterbahnfahrt der Gefühle, die die Trennung und ihre Konsequenzen für sie bedeuten.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich Samira trotz der schwierigen Situation stets reflektiert in der öffentlichen Kommunikation. In ihrem vorherigen "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira"-Podcast hatte sie über persönliche Herausforderungen in Bezug auf die gescheiterte Ehe gesprochen. Auch gab sie preis, dass ihre Liebe zu Serkan trotz der Ereignisse nicht von heute auf morgen einfach verschwunden sei: "Der größte Schlag ins Gesicht ist einfach, dass ich diesen Menschen wirklich liebe, und das hört ja nicht einfach auf. Der hat mich brutal verletzt, der hat mir richtig wehgetan." Während Samira inzwischen mit den Kindern in einer eigenen neuen Wohnung lebt, bleibt Serkan weiterhin im gemeinsamen Haus.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

