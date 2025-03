Trotz Betrug und Trennung: Samira Yavuz liebt Serkan noch

Auf Social Media macht die frisch getrennte Samira Yavuz (31) stets einen sehr starken Eindruck – in ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" ist sie jedoch sehr ehrlich mit ihren Fans: Die zweifache Mama kämpft mit dem Liebeskummer. "Der größte Schlag ins Gesicht ist einfach, dass ich diesen Menschen wirklich liebe, und das hört ja nicht einfach auf. Der hat mich brutal verletzt, der hat mir richtig wehgetan. Ich habe mir ganz viele Fragen über unsere Beziehung im Allgemeinen gestellt, aber die Liebe hört halt nicht auf", gesteht sie.

Samira beschreibt es als ein Wechselbad der Gefühle – manchmal suche sie seine Nähe, manchmal weiche sie ihm aus. "Es gibt Momente, wo er mich in den Arm nehmen will [...], da fühlt es sich auch ok an und ich lasse mich vielleicht auch in den Arm nehmen, und es gibt aber auch Momente, in denen es gar nicht ok ist, und dann bin ich da auch ausweichend und gehe dem Ganzen lieber aus dem Weg. Und ich will mich dafür nicht schämen, weil ich mache es genau so, wie es sich gut anfühlt", erklärt sie. Auch wenn die 31-Jährige bereits eine neue Wohnung für sich gefunden hat, lebt sie aktuell noch gemeinsam mit ihrem Ex unter einem Dach. Eine Situation, die das Ganze nicht wirklich leichter macht: "Das ist so krank alles, weil die Erwartung an eine Trennung auch einfach ist, dass man kalt ist und keinen Bock auf den anderen hat und am besten nie wiedersieht, aber in der Realität ist es irgendwie komisch, weil er hat ja auch sein Päckchen zu tragen."

Während Samira sehr offen mit dem Thema Trennung umgeht, hat sich Serkan Yavuz (32) schon seit Wochen von Social Media zurückgezogen. Auch seine Ex-Partnerin bekommt immer wieder die Frage gestellt, wann sich der Vater ihrer gemeinsamen Kinder äußern wird – worauf Samira bisher aber auch keine Antwort hatte. Jedoch scheint sie inzwischen zu wissen, worauf sich seine Fans einstellen können. "Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet, wenn er zurückkommt, über das, wie er zurückkommt, wie ihr das empfindet. Weil ich hab darüber mit ihm schon gesprochen und er hat sich mir da auch geöffnet", verrät sie in ihrem Podcast.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

