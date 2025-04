Gewusst? Annina Semmelhaack war mal bei "Big Brother"

Annina Semmelhaack, bekannt aus der Reality-TV-Show Big Brother, sorgt erneut für Schlagzeilen. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verriet die heute 46-Jährige, dass viele sie vermutlich noch aus der Staffel von 2009 kennen, bei der sie damals teilgenommen hatte. Doch das war nur der Anfang ihrer TV-Karriere. Nun kehrt sie mit der Show Kampf der Realitystars auf die Bildschirme zurück und plant, ordentlich für Wirbel zu sorgen. Neben ihrer TV-Erfahrung ist Annina auch als ehemalige Erotikdarstellerin bekannt – eine Vergangenheit, über die sich die Zuschauer in der kommenden Staffel wohl ein besseres Bild machen können.

Nach ihrem "Big Brother"-Erfolg blieb die Blondine dem Fernsehen erst einmal treu und war in Formaten wie ihren eigenen Reality-Dokus "Annina und Sascha in Love" oder "Anninas American Dream" zu sehen. Doch in den letzten Jahren änderte sich ihr Karriereweg grundlegend: Mittlerweile leitet sie ein Immobilienunternehmen und ist auch politisch aktiv. Annina, die einst ein Teil der FDP war, beschreibt ihre Entwicklung so: "Das Ziel ist vorne. Ich lebe im Hier und Jetzt." Für ihre erneute Teilnahme an einer Reality-Show zeigt sie sich vor allem dankbar und freut sich darauf, den Zuschauern auch ihr heutiges Ich präsentieren zu können.

Dass Annina sich gerne Herausforderungen stellt, bewies sie bereits, als sie 2009 in den "Big Brother"-Container einzog und dort für zahlreiche Gespräche sorgte. Auch ihre offen zur Schau gestellte Beziehung mit Hagen Reinhold, einem bekannten Ex-Bundestagsabgeordneten, sorgte in der Vergangenheit für mediales Aufsehen. Trotz ihrer Vergangenheit und vieler Schlagzeilen möchte Annina nun zeigen, wie vielseitig sie ist. Sie selbst hat klargestellt, dass die besondere TV-Erfahrung aus der Vergangenheit für sie ein Sprungbrett war, ihr Fokus aber mittlerweile in ganz anderen Bereichen liegt. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Realitystar im neuen Format präsentiert.

Getty Images Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack, April 2021

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack im August 2022

