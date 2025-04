KDRS: So ging Annina Semmelhaack ihr großes TV-Comeback an

Annina Semmelhaack feiert 2025 ihr großes Comeback im Reality-TV: Sie ist Teil der kommenden Staffel von Kampf der Realitystars, die bereits im Januar in Thailand abgedreht wurde. Die ehemalige Erotikdarstellerin darf vor Ausstrahlung nicht viele Details über die Show preisgeben – sie verrät aber, mit welcher Einstellung sie den Dreharbeiten gegenübertrat. "Ich bin als Annina reingegangen und habe mir da nicht allzu viele Gedanken gemacht", offenbart die einstige Big Brother-Kandidatin im Gespräch mit RTL und fügt hinzu: "Ich hab natürlich auch gemerkt, dass Sendezeit für viele der Protagonisten in Fleisch und Blut übergegangen ist."

Die Dreharbeiten am sonnigen Palmenstrand seien für die 46-Jährige der perfekte Kontrast zum kalten deutschen Winter gewesen, weshalb sie nicht lange überlegt habe, die Teilnahme anzunehmen. Trotzdem sei ihr bewusst gewesen, dass ihr Werdegang in der Erotikbranche und ihre Beziehung zu dem Ex-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold in der beliebten TV-Show thematisiert werden könnten. Sie hoffe jedoch, dass mehr Wert auf ihr jetziges Ich gelegt wird als auf ihre Vergangenheit. "Das Ziel ist vorne. Ich lebe im Hier und Jetzt. Das ist ein Teil aus meiner Vita... Ich würde es dann auch gut finden, wenn man den Blick auf das richtet, was man heute macht", erklärt die ehemalige FDP-Lokalpolitikerin.

Neben Annina werden viele weitere bekannte Gesichter um den Sieg in der sechsten Staffel von "Kampf der Realitystars" kämpfen. Den Cast des gefeierten Formats gab der Sender erst kürzlich bekannt: Unter anderem werden sich Ex-Dschungelcamperin Tara Tabitha (32), Schauspieler Martin Semmelrogge (69), die einstige Bachelor-Lady Linda-Caroline Nobat (30), Germany Shore-Star Jonathan Steinig (29) sowie Fußballlegende Ailton (51) den spannenden Challenges stellen – ebenso wie Walentina Doroninas (24) Ex Can Kaplan, Fame Fighting-Bekanntheit Hati Suarez und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla (28).

Anzeige Anzeige

Instagram / annina.semmelhaack Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack im April 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Anzeige Anzeige