Gleitgel: Selena Gomez teilt versehentlich intimen Einblick

Selena Gomez (32) hat unabsichtlich einen intimen Einblick in ihr Liebesleben mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) gegeben. In einem Instagram-Beitrag vom 6. April entdeckten aufmerksame Fans ein Detail, das für Wirbel sorgte: Auf der Fensterbank hinter dem Sofa, auf dem die Sängerin saß, war eine Flasche Gleitgel von KY Jelly zu sehen. Ein TikTok-Nutzer zoomte in das Bild hinein, um die Entdeckung mit anderen zu teilen, und kommentierte augenzwinkernd: "Nichts gegen Selena und Benny, ich bin nur neugierig, welche Produkte meine Lieblingsstars so nutzen."

Selena und Benny sind seit 2023 ein Paar und der Musikproduzent machte der Sängerin im Dezember 2024 einen Antrag. Im Podcast "Countdown To" verriet der Musikproduzent vor wenigen Wochen, dass er sich nach dem ersten Kuss sicher war, dass er mit der Schauspielerin die Frau fürs Leben gefunden hat. "Ich wusste es sofort nach dem Kuss, ich dachte: 'Oh wow. Ich werde diese Person wahrscheinlich heiraten'", erklärte Benny und korrigierte sich: "Na ja, ich sagte nicht heiraten, aber ich dachte: 'Ich werde wahrscheinlich ein Baby mit dieser Person haben.'"

Auch Selena hält sich in der Öffentlichkeit mit süßen Liebesbekundungen nicht zurück. Vergangenes Jahr verriet sie im Interview mit Apple Music, dass sie sich in der Beziehung mit Benny verstanden und respektiert fühlt: "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anzulehnen, der die Welt, in der ich lebe, versteht."



Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Oscars 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

