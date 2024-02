Selena Gomez' fühlt sich mit Benny Blanco sicher wie nie!

Respekt und Vertrauen sind das Wichtigste. Selena Gomez (31) ist nun schon seit über einem halben Jahr mit Benny Blanco (35) zusammen. Dass die Sängerin und der Produzent noch immer frisch verliebt sind, beweist sie ab und zu mit niedlichen Bildern im Netz. Und wie es scheint, ist sich die TV-Berühmtheit sicher, in ihrem neuen Partner den Richtigen gefunden zu haben – diese Beziehung unterscheidet sich von ihren vorherigen: Selena fühlt sich von Benny verstanden und respektiert.

Im Interview mit Apple Music schwärmt die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin von ihrer tollen Beziehung. "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anzulehnen, der die Welt, in der ich lebe, versteht", erzählt Selena begeistert von ihrem Benny. In der neuen Romanze fühlt sie sich bisher insgesamt am sichersten – durch die Beziehung sei sie gewachsen und das finde sie "großartig".

Die Turteltauben sollen sogar schon gemeinsame Zukunftspläne schmieden. Ein Insider verriet National Enquirer: "Selena ist davon überzeugt, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden hat und sieht keinen Grund zu warten, um den Deal zu besiegeln." Nicht nur eine Hochzeit, auch das Thema Familienplanung soll bei Benny und der Beauty eine große Rolle spielen.

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrem Partner Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez im Januar 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

