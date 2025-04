Herzogin Meghan verrät nahenden Meilenstein für Prinz Archie

Prinz Archie (5) steht ein ganz besonderer Meilenstein bevor, wie seine Mutter Herzogin Meghan (43) beim Time100 Summit in New York verriet. Die ehemalige Schauspielerin und jetzige Herzogin, die an der Seite ihres Ehemanns Prinz Harry (40) als Speakerin auftrat, plauderte dabei aus dem Familienalltag. Sie erzählte auf der Bühne strahlend, dass ihr fünfjähriger Sohn bald seinen ersten Wackelzahn verlieren wird und fügte lachend hinzu: "Es wird bald passieren und ich hoffe einfach, dass ich rechtzeitig wieder zu Hause bin."

Für Archie gibt es noch einen weiteren bedeutsamen Anlass, wie Meghan weiter verriet: Sein sechster Geburtstag steht bevor. Am 6. Mai wird der kleine Prinz das nächste Jahr seines Lebens einläuten. Meghan sprach auf dem Podium zudem ehrlich über die Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, und erklärte, dass sie trotz ihres vollen Terminkalenders Momente wie diese in vollen Zügen genießt. Das Publikum war nicht nur begeistert von Meghans Offenheit über das Muttersein, sondern auch von der Leidenschaft für ihre beruflichen Projekte, wie ihre Netflix-Show "With Love, Meghan".

Vergleichbar mit seinem Cousin, Prinz Louis (7), dem Sohn von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42), dürfte auch Archie bald mit einem typischen Zahnlücken-Lächeln für charmante Fotos sorgen. Louis, der kürzlich seinen siebten Geburtstag feierte, sorgte mit seinem offiziellen Geburtstagsfoto und gleich zwei Zahnlücken für Begeisterung.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Sohn von Prinz William und Kate

