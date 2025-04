Herzogin Meghan und Prinz Harry machen Ausflug mit den Kids

Wie eine Bilderbuchfamilie: Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) gönnten sich eine kleine Auszeit mit ihren Kindern, Prinzessin Lilibet (3) und Prinz Archie (5). Gemeinsam reisten sie auf einen frühlingshaften Familienurlaub und genossen einige sonnige Tage. Wohin genau es ging, verrieten sie nicht. Der Anlass: Sie hätten Meghans neu gestartete Projekte gebührend feiern wollen, wie Insider gegenüber People berichten. Zuletzt hatte die ehemalige Schauspielerin nicht nur ihre Netflix-Doku "With Love, Meghan" präsentiert, sondern auch ihr Lifestyle-Label "As Ever" erfolgreich relaunchen können.

Die Freude über Meghans berufliche Erfolge ist groß – nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei Harry. "Ich bin unglaublich stolz", lässt der Herzog gegenüber dem Magazin verlauten und betont: "Ich freue mich so sehr für meine Frau und unterstütze absolut alles, was sie tut und in Zukunft tun wird." Allerdings sollen die Kinder der beiden weiterhin im Fokus des Paares stehen – egal, wie gut Meghans Business läuft. Lilibet und Archie sind der ganze Stolz von Harry und Meghan und verzaubern auch die Menschen im Umfeld des Paares. Ein Insider erzählt dem Magazin zum Beispiel: "Die Kinder sind so niedlich! Sie sind unglaublich clever, wortgewandt und lustig."

Abseits der sonnigen Familienmomente beschäftigen Harry rechtliche Auseinandersetzungen in seiner Heimat Großbritannien, wo er weiterhin um den Erhalt seiner Sicherheitsvorkehrungen kämpft. Der Entzug dieser royalen Schutzmaßnahmen nach dem Rückzug von den königlichen Pflichten im Jahr 2020 bleibt ein sensibles Thema. Die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater, König Charles (76), scheint weiterhin angespannt, und die Kommunikation beschränkt sich offenbar auf ein Minimum. Laut Insidern des Palastes sei keine Annäherung in Sicht, da das Thema Sicherheit zusätzlich Spannungen verursacht. Eine Entscheidung in dem Rechtsstreit wird in naher Zukunft erwartet.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

