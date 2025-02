Prinzessin Amalia vollzieht ihre erste Solo-Amtshandlung

Mit einem gezielten Hieb und unter dem Jubel der Anwesenden vollzog Kronprinzessin Catharina-Amalia (21) der Niederlande am Samstag ihre erste Solo-Amtshandlung. Im Hafen von Vlissingen taufte die 21-jährige Thronfolgerin das neueste Versorgungsschiff der niederländischen Marine auf den Namen "Den Helder", wie Kurier berichtet. Begleitet von einer Axt, einer Champagnerflasche und einer majestätischen Geste erklärte die älteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53): "Ich taufe dich auf den Namen 'Den Helder' und wünsche dir und deiner Mannschaft eine sichere Fahrt." Ohne die Präsenz ihrer Eltern meisterte die Prinzessin die Aufgabe mit sicherem Auftreten.

Die feierliche Zeremonie – Teil einer jahrhundertealten Tradition der niederländischen Monarchie – fand unter großem Medieninteresse und den Augen hochrangiger Marinevertreter statt. Die "Den Helder", ein fast 180 Meter langes Versorgungsschiff, wird in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Laut der Nachrichtenagentur ANP kann es nicht nur Marineschiffe weltweit mit Treibstoff und Gütern versorgen, sondern auch zur Drogenbekämpfung und für humanitäre Einsätze genutzt werden. Prinzessin Amalia war dabei sichtlich stolz, diesen wichtigen Moment eigenständig bestreiten zu dürfen, und nahm nach der Taufe den Applaus des Publikums entgegen.

Noch immer wird Catharina-Amalia behutsam auf ihre künftige Rolle als Königin vorbereitet – doch die Taufe zeigt einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung als Vertreterin des Königshauses. Privat ist die Prinzessin für ihren engen Draht zu ihrer Familie bekannt. In Interviews betont ihr Vater Willem-Alexander immer wieder, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb des Königshauses sei, besonders für seine älteste Tochter. Nach ihrem Schulabschluss zog Amalia für ein Studium nach Amsterdam, das sie allerdings durch verschiedene Sicherheitsbedrohungen, denen sie ausgesetzt war, nur eingeschränkt wahrnehmen konnte. Die Taufe markiert nun einen positiven Moment, der ihre gehobene Stellung in der Monarchie weiter unterstreicht.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia bei einer Bootstaufe, Februar 2025

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia im September 2024

