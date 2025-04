Laut Kanye West: Kim wollte Bianca als Skims-Model buchen

Kanye West (47) sorgt erneut für Schlagzeilen: In einem mittlerweile gelöschten Post auf der Plattform X behauptete der Musiker, dass seine Ex-Frau Kim Kardashian (44) Interesse daran gehabt hätte, seine Partnerin Bianca Censori (30) als Model für ihre Kleidermarke Skims zu gewinnen. "Sie wollten meine Frau für Skims haben", schrieb Kanye und fügte hinzu: "Jedes gute Stück guter P—y arbeitet nicht für dich, Kris", wobei er offenbar auf Kims Mutter Kris Jenner (69) anspielte. Diese Äußerung sorgt nun für Wirbel, auch wenn weder Kim noch Bianca öffentlich darauf reagiert haben.

Wie aus Insiderberichten hervorgeht, soll Kim sich kürzlich um ein Gespräch mit Bianca bemüht haben, die jedoch nicht darauf eingegangen sei. Laut dem Magazin Page Six habe Kim aber trotzdem angedeutet, dass sie Bianca Unterstützung anbieten wolle, falls sie diese jemals brauche. Ob oder wie sich diese Geste mit den jüngsten Behauptungen von Kanye deckt, bleibt unklar. Bianca und Kanye, die sich Berichten zufolge im Februar getrennt hatten, scheinen sich inzwischen wieder nähergekommen zu sein, wie ein gemeinsames Foto auf Kanyes Social-Media-Kanälen vermuten lässt.

Bianca steht seit ihrer Verbindung mit Kanye in der Öffentlichkeit und hat dabei oft für Aufsehen gesorgt, insbesondere durch gewagte Fashion-Auftritte, die Kanyes Marke Yeezy repräsentierten. Im Januar präsentierte Bianca auf Instagram ein enges, transparentes Bodysuit-Design, das viele an die markentypischen Looks von Skims erinnerte. Kim selbst ist bekannt dafür, prominente Personen für ihre Marke zu gewinnen. Dabei setzte sie in der Vergangenheit auf Stars wie Olivia Munn (44) und Patrick Schwarzenegger (31). Ob es je ernsthafte Pläne für eine Zusammenarbeit zwischen Bianca und Skims gab, bleibt jedoch weiterhin unbeantwortet.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin und Reality-TV-Star

