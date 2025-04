Ehekrise ade? Kanye und Bianca Censori zusammen gesichtet

Sind bei Kanye West (47)und Bianca Censori (30) etwa wieder alle Wogen geglättet? Zuletzt soll es bei dem kontroversen Rapper und seiner Frau ordentlich gekriselt haben – Ye schoss mehrmals öffentlich gegen seine Partnerin im Netz, woraufhin sie die Reißleine gezogen haben soll. Doch nun lassen sie sich wieder zusammen in der Öffentlichkeit blicken: Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die beiden bei einem Dinnerdate in einem indischen Restaurant auf einer balearischen Insel.

Trotz der harmonischen Date-Bilder gab Kanye kurz darauf in den sozialen Medien gemischte Signale von sich. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, veröffentlichte er einen wirren Beitrag über Bianca. "Wenn meine Frau nicht redet, ist sie meine Frau, sie ist nicht deine Frau. Sagt den [...] Hollywood-Sternchen, wann sie reden dürfen und was sie sagen sollen, wenn sie reden", hieß es in seinen Tweets. Und weiter: "Ihr hasst die männlich-weibliche Dynamik und die Schwarz-Weiß-Dynamik."

Bereits Anfang des Monats hatte der Musiker mit Songtexten aus seinem kommenden Album "WW3" für Aufsehen gesorgt. In dem Track "BIANCA" beschrieb er die angebliche Trennung von seiner Partnerin: "Sie hat eine Panikattacke und mag nicht, wie ich getwittert habe." Außerdem soll sie laut seinen Worten "weggerannt" sein. Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass Bianca nach Kanyes Aktionen die Nase voll hatte: "Sie hatte genug. Das Hakenkreuz-Shirt [das er verkaufte] war der letzte Tropfen. Sie hat ihm gesagt, dass sie so nicht ist und dass sie damit nicht in Verbindung gebracht werden kann." Doch nun scheint das Ehepaar trotz der Streitigkeiten wieder an einem Strang zu ziehen.

Kanye West und Bianca Censori

Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

