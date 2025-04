"Melde mich vorerst ab": Umut Tekin macht Social-Media-Pause

Normalerweise meldet sich Umut Tekin (27) täglich bei seiner Social-Media-Community. In den vergangenen Wochen teilte er vor allem seine Sportroutine und gab Ernährungs- und Lifestyle-Tipps. In seiner Instagram-Story meldet sich der Realitystar aber jetzt für eine ungewisse Zeit ab. "Melde mich hier vorerst ab. Ich brauche von allem erst mal eine Pause", schreibt er. Genaue Gründe für seine Öffentlichkeitspause nennt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat nicht.

Seine On-off-Beziehung mit Emma Fernlund (24) sollte aber wohl aktuell nicht zu den Dingen zählen, von denen er "erst mal eine Pause" brauche. Die Blondine meldet sich wie gewohnt in ihrer Instagram-Story und gibt dort auch Updates zu dem anstehenden gemeinsamen Umzug der beiden. Zu der Social-Media-Pause ihres Liebsten äußert sie sich nicht. Allerdings musste Umut in jüngster Vergangenheit eine Menge Kritik einstecken. Sowohl das Trennungsdrama vor wenigen Monaten als auch sein aktueller Instagram-Content kommen nämlich nicht bei allen Fans des 27-Jährigen gut an.

Ende vergangenen Jahres lieferten sich die Temptation Island V.I.P.-Stars einen öffentlichen Rosenkrieg. Schon einige Wochen später wurde spekuliert, dass sie wieder zusammengefunden haben. Im Januar bestätigten sie schließlich ihr Liebes-Comeback. Den Pärchen-Content haben die beiden Influencer seit diesem Vorfall aber drastisch reduziert – seitdem geben sie im Netz nur noch selten Einblicke in ihre Beziehung.

Instagram / DItZSPFtLpj Umut Tekin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Februar 2025

