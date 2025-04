Johanna Mross legt berühmten Nachnamen ihres Papas Stefan ab

Johanna Mross, die Tochter von Schlagerstar Stefan Mross (49) und Sängerin Stefanie Hertel (45), wagt einen mutigen Schritt: Sie legt ihren bekannten Nachnamen ab und startet ihre Solo-Karriere als Sängerin unter dem Künstlernamen Joeÿ. Damit verabschiedet sie sich bewusst von ihrer bisherigen Identität, die eng mit der musikalischen Geschichte ihrer Familie verbunden war. Auf Instagram kündigte sie kürzlich an, dass ihre erste Solo-Single "Spotlight" am 28. April erscheinen wird. "Ich bin schon total kribbelig", verriet sie voller Vorfreude ihren Followern.

Bislang war Johanna vor allem als Teil eines Familienprojekts bekannt: Gemeinsam mit ihrer Mutter Stefanie und deren Ehemann Lanny Lanner stand sie für die Band "More Than Words" auf der Bühne. Doch nun möchte sie eigene Wege gehen und eine neue Richtung einschlagen – musikalisch bewegt sie sich dabei im New-Country-Rock-Stil, inspiriert von Künstlerinnen wie Carrie Underwood (42). Die Entscheidung, ihren Namen zu ändern, ist dabei wohl auch ein deutliches Signal an die Branche: Joeÿ möchte als eigenständige Künstlerin wahrgenommen werden. Was ihr Vater Stefan von diesem symbolischen Schritt hält, hat sie bislang noch nicht verraten.

Auch abseits der Bühne hat Johanna ihre Vielseitigkeit bereits unter Beweis gestellt. Neben ihrer Gesangskarriere begeisterte sie in der Vergangenheit mit ihren kreativen Fähigkeiten als ausgebildete Konditorin. Auch auf Instagram fasziniert Johanna mit ihrer Eleganz und Ausstrahlung, was von ihren Fans begeistert kommentiert wird. "Wow, so eine hübsche junge Frau", lautet nur einer der vielen positiven Kommentare. Es scheint, als gelinge es Johanna, sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihrer Persönlichkeit, Eindruck zu hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / johanna.mross Johanna Mross, Tochter von Stefanie Hertel und Stefan Mross

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige