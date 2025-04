Prinz Harry erhielt eine Morddrohung von Terrororganisation

Prinz Harry (40) hat während einer Anhörung am Londoner Royal Courts of Justice erschütternde Informationen geteilt: Nach dem Rücktritt von seinen royalen Pflichten und der Ankündigung des Umzugs in die USA im Jahr 2020 sei er von der Terrororganisation Al-Qaida mit dem Tod bedroht worden. Konkret war die Morddrohung zu dem Zeitpunkt ausgesprochen worden, als ihm und seiner Familie die staatlich finanzierte Polizeischutz-Regelung entzogen wurde. Die Anwältin des Prinzen, Shaheed Fatima, machte deutlich, dass die Terrorgruppe sogar öffentlich dazu aufgerufen habe, Harry zu ermorden, um "der muslimischen Gemeinschaft Freude zu bereiten".

Die angespannte Sicherheitslage um den Prinzen ist unzertrennlich mit seiner militärischen Vergangenheit verbunden. Harry hatte während seiner Zeit bei der britischen Armee zwei Einsätze in Afghanistan absolviert, was ihn ins Visier extremistischer Gruppen brachte. In seiner Autobiografie "Reserve" sprach er offen über seine Erfahrungen als Soldat, was die Bedrohung weiter angeheizt haben könnte. Wie das People-Magazin berichtet, sei laut Harrys Anwältin 2020 keine umfassende Risikobewertung durchgeführt worden, nachdem ihm die staatlich finanzierte Sicherheitsbegleitung entzogen wurde – ein Schritt, den sie als unverantwortlich und sogar lebensgefährlich für den Prinzen empfinde. Die momentanen Sicherheitsmaßnahmen, die ihm gewährt wurden, bezeichnete seine Anwältin als völlig unzureichend.

Harry selbst beschrieb die Offenlegung der Risiken als "überwältigend" und "traurig" und betonte, dass er ohne ausreichenden Schutz keine Möglichkeit sehe, mit seiner Frau Meghan (43) sowie den gemeinsamen Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), sicher ins Vereinigte Königreich zu reisen. Seine Anwältin erklärte eindringlich: "Es geht hier um die Sicherheit einer Person, eines Vaters, der zu seiner Familie sicher reisen möchte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Anzeige Anzeige