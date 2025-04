Nach "Yellowstone"-Aus: Kelly Reilly übernimmt neue Projekte

Kelly Reilly (47), bekannt aus der Erfolgsserie "Yellowstone", startet nach dem Ende der Show in gleich zwei spannende neue Projekte. Im Film "Last Meals" steht sie gemeinsam mit Samuel L. Jackson (76) und Boyd Holbrook (43) vor der Kamera. Die Geschichte handelt von einem ehemaligen Koch des Weißen Hauses, der die letzten Mahlzeiten für Todeskandidaten zubereitet – und dabei eine unerwartete Verbindung zu einem der Gefangenen aufbaut. Kelly verkörpert Hannah, die gemeinsam mit den anderen Hauptfiguren gegen die Korruption im Gefängnissystem ankämpft. Zudem übernimmt die Schauspielerin die Hauptrolle in der Sky-Serie "Under Salt Marsh", einem düsteren Krimi, der in einer abgelegenen walisischen Kleinstadt spielt. Ihre Figur, die ehemalige Ermittlerin Jackie, wird nach dem Fund eines toten Jungen in eine Reihe verstörender Ereignisse verwickelt.

Während sich "Last Meals" noch in der Vorproduktion befindet, zieht "Under Salt Marsh" schon jetzt große Aufmerksamkeit auf sich. Die Serie vereint einen fesselnden Kriminalfall mit komplexen Charakteren und einer düsteren, beklemmenden Atmosphäre. Als die Leiche eines ertrunkenen Schülers entdeckt wird, rückt Jackies schwierige Vergangenheit als Polizistin in den Mittelpunkt der Handlung. Alte Wunden reißen auf, als sie mit einem lange zurückliegenden Vermisstenfall konfrontiert wird – jener Fall, der einst ihre Karriere zerstörte. Die Geschichte verspricht eine mitreißende Mischung aus Mystery und emotionaler Tiefe. Während sich über der kleinen walisischen Stadt ein gewaltiges Unwetter zusammenbraut, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Bekannt wurde Kelly Reilly vor allem durch ihre Rolle als Beth Dutton in "Yellowstone", mit der sie das Publikum durch ihren rauen Charme und ihre emotionale Intensität in den Bann zog. Trotz des enormen Serienerfolgs bleibt Kelly privat bodenständig. In einem Interview mit BBC sprach sie offen über ihre Liebe zu ihrem ruhigen Zuhause in London – auch wenn ihre Karriere ihr nur selten Zeit dafür lässt. Seit fast drei Jahrzehnten steht die Schauspielerin vor der Kamera und war unter anderem in Produktionen wie "Sherlock Holmes" und "A Haunting in Venice" zu sehen. Doch ihre Darstellung der kompromisslosen, zugleich verletzlichen Beth gilt als eine der prägendsten Rollen ihrer Laufbahn. "Ich führe ein ganz normales Leben", sagte Kelly einmal über den Kontrast zwischen ihrem Alltag und dem Schauspielberuf – eine Bodenständigkeit, die sie bei ihren Fans umso beliebter macht.

LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone

Getty Images Wes Bentley, Luke Grimes und Kelly Reilly, "Yellowstone"-Darsteller

