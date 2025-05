Geht es im "Yellowstone"-Spin-off so mit Beth & Rip weiter?

Beth und Rip, das Kultpaar aus der erfolgreichen Serie "Yellowstone", bekommen ein eigenes Spin-off. Nach dem Finale der fünften Staffel, in dem das Paar gemeinsam mit Adoptivsohn Carter einen Neuanfang auf einer abgelegenen Ranch wagt, soll ihre Geschichte nun weitererzählt werden. Wie The Hollywood Reporter berichtet, könnte ihre Beziehung dabei auf eine harte Probe gestellt werden: Ein großes Geheimnis, das Beth vor Rip verbirgt, sowie die harten Bedingungen in ihrem neuen Zuhause könnten für Spannungen sorgen. Konkrete Details zur Handlung gibt es bislang jedoch noch nicht – fest steht allerdings, dass Kelly Reilly (47) und Cole Hauser (50) erneut in ihre Rollen schlüpfen werden.

Hinter der Kamera übernimmt erneut Serienschöpfer Taylor Sheridan die kreative Leitung – wie schon bei der Mutterserie und den bisherigen Yellowstone-Ablegern. Ein offizieller Titel oder Starttermin für das neue Spin-off steht bislang noch aus. Auch welche bekannten Gesichter neben Kelly und Cole zurückkehren, ist derzeit unklar. Bis zum Start des neuen Projekts können Fans der Serie in die beliebten Prequels "1883" und "1923" eintauchen, die die Geschichte der Familie Dutton in früheren Generationen erzählen. Weitere Spin-offs wie "2024" und "Yellowstone: 6666" befinden sich ebenfalls in Planung und versprechen, das Universum rund um die Ranch-Dynastie weiter auszubauen.

Für Kelly Reilly bleibt es auch abseits von "Yellowstone" spannend: Die Schauspielerin ist aktuell in mehreren Projekten aktiv. In dem Film "Last Meals" übernimmt sie eine zentrale Rolle, zudem wird sie in der Sky-Serie "Under Salt Marsh" zu sehen sein. Beide Produktionen zeigen unterschiedliche Facetten ihres Könnens – von düsteren Thrillern über gesellschaftskritische Dramen bis hin zu intensiven Familiendynamiken. Es bleibt abzuwarten, wie sie die Herausforderungen von Beths weiterem Weg auf der neuen Ranch verkörpern wird.

LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone

Getty Images Kelly Reilly, britische Schauspielerin

