Kein toughes Cowgirl: So normal lebt Kelly Reilly in London

In der Erfolgsserie "Yellowstone" spielt Kelly Reilly (47) die knallharte Businessfrau Beth Dutton. Beth ist sich für nichts zu schade und bekannt für ihre scharfe Zunge. So turbulent das Leben ihrer Figur ist, so normal ist das Privatleben von Kelly. Gegenüber BBC gab die Schauspielerin einen kleinen Einblick, wie es bei ihr zu Hause in London aussieht. "Ich führe ein ganz normales Leben. Es ist sehr wichtig für mich, dass mein Leben normal ist. Es hat sich nichts geändert, außer dass ich sehr beschäftigt bin", erzählte die Britin. Wegen ihrer Arbeit könne sie aber nicht oft zu Hause übernachten – das ärgere sie schon, weil sie ihr Zuhause liebe.

"Yellowstone" eroberte in den vergangenen Jahren die Serien-Charts im Sturm. Auf die mittlerweile fünfte Staffel warteten die Fans sehnsüchtig. Die zweite Hälfte ging erst vor wenigen Tagen an den Start. Diesem Erfolg begegnet Kelly am liebsten mit Abstand. "Es ist mir nicht entgangen, dass diese Serie eine Rarität ist, weil sie weltweit erfolgreich ist und einen Charakter hat, der so viel Anziehungskraft ausübt und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber ich behandle das mit Abstand. Ich verbringe nicht allzu viel Zeit damit, darüber nachzudenken", erklärte die 47-Jährige. Dennoch scheint sie ihren Erfolg zu schätzen zu wissen, denn sie betonte, dass dieser schließlich nicht über Nacht gekommen sei.

Kelly ist mittlerweile seit rund 30 Jahren als Schauspielerin tätig. Neben ihrer Rolle in "Yellowstone" spielte sie auch in erfolgreichen Filmen wie "Sherlock Holmes" an der Seite von Robert Downey Junior (59), "A Haunting in Venice" und "True Detective". Allerdings bekam ihr Auftritt in "Yellowstone" bisher wohl die meiste Aufmerksamkeit – und das vielleicht auch, weil sie eine der am meisten diskutierten Figuren ist. Beth setzt sich in der Serie zwar leidenschaftlich für die Menschen ein, die sie liebt, dafür zeigt sie mit denen, die sich ihr in den Weg stellen, keine Gnade. Zudem ist ihr Charakter überaus nachtragend und oft auch unhöflich. Doch genau das lieben viele an der Figur. "Die Menschen wollen Teil dieser Energie sein", erklärte Kelly.

Getty Images Wes Bentley, Luke Grimes und Kelly Reilly, "Yellowstone"-Darsteller

LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone

