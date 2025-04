NFL-Legende Steve McMichael stirbt im Alter von 67 Jahren

Die NFL und die Welt des Wrestlings trauern um Steve McMichael, der im Alter von 67 Jahren in einem Hospiz in Chicago verstorben ist. Wie unter anderem TMZ berichtet, kämpfte der ehemalige Super Bowl-Champion der Chicago Bears seit 2021 mit der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. "Mit tiefer Trauer teile ich mit, dass Steve McMichael um 17:28 Uhr nach einem tapferen Kampf mit ALS verstorben ist, umgeben von seinen Lieben. Ich bin dankbar, dass ich in seinen letzten Momenten bei ihm sein durfte. Bitte schließt Steve und seine Familie in eure Gebete ein", ließ sein Sprecher in einer Stellungnahme verlauten. Steve, auch bekannt unter seinem Spitznamen "Mongo", war ein prägender Spieler der legendären 1985er Bears-Mannschaft und wurde im Februar 2024 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen.

Seine Karriere war beeindruckend und vielseitig: Nach 15 Jahren in der NFL, in denen er unter anderem 95 Sacks erzielte, wechselte Steve erfolgreich in die Wrestling-Welt. Dort sorgte er zunächst bei der WCW World für Furore, etwa als Mitglied der ikonischen Gruppierung "The Four Horsemen" um Ric Flair (76). Auch privat trat er in der Öffentlichkeit immer wieder für die Aufklärung zu ALS ein und erhielt 2021 den Les Turner ALS Courage Award.

Auch abseits des Spielfelds hinterließ Steve Spuren. Er schrieb ein Buch über seine Football-Karriere, engagierte sich als Coach im Indoor-Football und versuchte sich sogar in der Politik. Mit seiner zweiten Frau Misty, die er 2001 heiratete, hatte er eine Tochter namens Macy. Steve ging offen mit seiner ALS-Diagnose um, die er 2021 öffentlich machte und bezeichnete sich trotz allem als "glücklicher Mann". "Ich leide nicht an Depressionen. Ich hatte Glück: Bei mir hat die Krankheit wenigstens gewartet, bis ich ein alter Mann bin", erklärte er nach dem Erhalt des Les Turner ALS Courage Award 2021.

Getty Images Steve McMichael, 1994

Getty Images Steve McMichael, 1991

