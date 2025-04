"Experte für alles": Neues Format für Klaas Heufer-Umlauf

Klaas Heufer-Umlauf (41), bekannt aus zahlreichen Unterhaltungsformaten und durch seine Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt (46), bekommt ein neues Format auf ProSieben. Der Moderator wird das Verbrauchermagazin "Experte für alles" moderieren, das noch im Frühjahr starten soll, wie der Sender bekanntgab. In der Sendung will Klaas gemeinsam mit weiteren Expertinnen und Experten Themen aufgreifen, die den Alltag der Zuschauer betreffen. Dabei geht es unter anderem um Sparmaßnahmen, Verbraucherschutz und Gesundheitsfragen. Produziert wird das Format von der Florida Entertainment GmbH, mit der Klaas schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat.

Das Konzept der Sendung ist als eine Mischung aus praktischen Tipps und unterhaltsamer Wissensvermittlung geplant. Im Fokus stehen Themen wie etwa: "Wie kann ich beim Bahnfahren sparen?" oder "Welche Schadstoffe verstecken sich in Alltagsprodukten?". ProSieben möchte mit dieser neuen Ausrichtung ein breiteres Publikum erreichen. Fans von Klaas dürfen gespannt sein, wie der Entertainer seine humorvolle Art mit einem servicebetonten Konzept verbindet.

Für Klaas markiert dieses Projekt einen weiteren Schritt in seiner medialen Vielfalt. Der Moderator ist vor allem durch humorvolle Formate wie "Late Night Berlin" bekannt – auch wenn die Show ein sehr abruptes Ende fand. Seine gemeinsamen Formate mit Joko Winterscheidt, darunter Circus HalliGalli oder Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt, verhalfen beiden Entertainern zu mehr Bekanntheit und großer Beliebtheit. Neben seinen TV-Projekten engagiert er sich auch als Sänger und Produzent und hat bereits mehrfach bewiesen, dass er sich schnell in neue Themen einarbeiten kann. Es bleibt daher spannend, wie er das neue Format prägen wird.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Mai 2024

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

