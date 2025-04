Dank OnlyFans: Laura Maria Lettgen ist KDRS-Preisgeld egal

Laura Maria Lettgen sorgt aktuell bei der RTLZWEI-Show Kampf der Realitystars für Aufsehen. Die Social-Media-Ikone hat die Chance, das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Doch wie sie selbst verrät, ist ihr das Geld völlig egal. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI erklärte sie offen: "Ich muss ganz ehrlich sagen, das Preisgeld ist mir gar nicht so wichtig, weil das verdiene ich in ein paar Wochen mit OnlyFans. Mir geht's um den Sieg." Mit dieser Aussage macht die Influencerin unmissverständlich klar, dass für sie vor allem der Ruhm und das Gewinnen im Vordergrund stehen.

Mit ihren Aussagen schürt Laura Spannung rund um ihre Teilnahme bei der Realityshow. "Kampf der Realitystars" versammelt bekannte Gesichter in Thailand, wo die Kandidaten nicht nur in spannenden Challenges gegeneinander antreten, sondern sich auch emotionalen und sozialen Herausforderungen stellen müssen. Ob Laura trotz ihrer finanziellen Unabhängigkeit mit vollem Einsatz für den Sieg kämpft, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass die Konkurrenz innerhalb der Show oft sehr intensiv ist und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer währenddessen viel Gelegenheit haben, ihre Persönlichkeit und Stärke unter Beweis zu stellen.

Laura, die durch ihre Social-Media-Präsenz große Bekanntheit erlangt hat, hat sich mittlerweile eine beachtliche Karriere aufgebaut. Sie ist bekannt für ihr Selbstbewusstsein und ihre direkte Art, die sie auch in Interviews immer wieder zeigt. Abseits der Kameras gibt sich die Influencerin gerne bodenständig und teilt oft Einblicke in ihr Privatleben. Ihr Erfolg auf OnlyFans hat ihr nicht nur finanziellen Freiraum, sondern auch eine Plattform gegeben, auf der sie sich nach ihren Vorstellungen verwirklichen kann. Mit ihrer Teilnahme an der Realityshow geht sie jetzt bewusst den nächsten Schritt ins Rampenlicht.

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Reality-TV-Star

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

