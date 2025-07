Streit: Bedeutet das für Laura und Sammy das BATN-Aus?

Zwischen Laura Blond und ihrem Beauty & The Nerd-Partner Sammy scheint die Harmonie zu bröckeln. Schon nach dem großen Umstyling zeigte sich Laura frustriert über Sammys schlechte Laune. "Ich kann es nicht nachvollziehen, er sieht so gut aus und er zieht so ein Gesicht. Aktuell bin ich richtig sauer", erklärte sie offen. Als wäre das nicht genug, eskalierte der Streit noch vor der anstehenden Essens-Challenge. Sammy machte von Anfang an klar, dass er keine ekelhaften Dinge essen werde: "Das ist für mich eine Grenze, die ich für mich persönlich ziehe. Ich habe mich nicht fürs Dschungelcamp beworben."

Sammys Einstellung ging Laura gegen den Strich. Die Reality-TV-Bekanntheit reagierte verärgert und warf ihm vor, das Spiel nicht ernst zu nehmen. "Du fuckst mich echt ab", erklärte sie ihm zudem. Der Streit zwischen den beiden Partnern wurde zunehmend hitzig, mit gegenseitigen Vorwürfen und patzigen Antworten. Sammy gab zu, von Lauras "zickiger Art" genervt zu sein und betonte im Gespräch mit ihr, dass es ihm zu diesem Zeitpunkt sogar egal sei, ob sie womöglich aus der Show rausfliegen könnten, was Lauras große Sorge war.

Werden Lauras Sorgen nur wenig später wahr? Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und der Gamer ergatterten in der Challenge nur zwei Punkte und belegten den letzten Platz. Damit entgeht ihnen der Nominierungsschutz, den sie beispielsweise in der vergangenen Nominierung genossen, da sie zuvor zwei Challenges als Sieger beendet hatten. Dieser wird wohl heute Max Bornmann und Tattoo-Nerdin Sarah zuteil, die in dem Spiel vier Punkte sammelten und somit den ersten Platz belegten.

Instagram / laurablondd Sammy und Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Joyn / Benjamin Kis Sammy von "Beauty & The Nerd"

Joyn / Benjamin Kis Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

