Julia Römmelt und Laura Blond sind jetzt keine Freunde mehr

Zwischen Julia Römmelt und Laura Blond , auch bekannt unter ihrem vollständigen Namen Laura Maria Lettgen, herrscht offenbar Funkstille. Die beiden Beauty & the Nerd-Kandidaten, die sich während der Show eigentlich nahestanden, gelten nun nicht mehr als Freundinnen. Wie Julia in einer Instagram-Story enthüllte, gab es nach der Ausstrahlung der Sendung viel Chaos, Enttäuschung und Emotionen, die möglicherweise zum Bruch geführt haben. "Zwei Menschen können füreinander wichtig sein, aber nicht fürs Leben bestimmt", erklärte sie darin. Laura habe laut Julia aber nichts falsch gemacht, sie sei während der Show stets eine wichtige Unterstützung gewesen.

Ein möglicher Auslöser für die Abkühlung in ihrer Beziehung könnte die Entscheidung in der letzten Folge der Show gewesen sein. Gemeinsam mit ihrem Partner Sammy musste Laura kurz vor dem Finale zwei Teams aus dem Wettbewerb eliminieren. Die Wahl fiel dabei auf Julia und ihren Teamkollegen Hai – ein Moment, der bei Julia offenbar für Enttäuschung sorgte. Zwar kam es noch am selben Abend zu einem klärenden Gespräch zwischen den Freundinnen, die Erlebnisse schienen jedoch nachzuwirken. Laura und Sammy entschieden sich strategisch für Elsa und Aaron als Finalgegner, da sie sich selbst damit bessere Siegeschancen ausrechneten.

Julia, die sich in der Vergangenheit als sehr emotional und sensibel beschrieb, hat einen offenen Umgang mit der Sache gewählt. Sie betont, dass Gefühlsschwankungen und emotionales Verhalten Schwierigkeiten auslösen können, ihr aber gleichzeitig wichtig sind. In persönlichen Beziehungen schätzt sie authentische Zuneigung und Verständnis. Die Influencerin hat zudem klargemacht, dass sie Menschen in ihrem Leben schätzt, die sich ehrlich für sie interessieren. Dass es manchmal nicht für eine dauerhafte Freundschaft reicht, scheint sie akzeptiert zu haben. Julia bleibt damit ihrem offenen und reflektierten Wesen treu, das ihre Fans an ihr lieben.

Collage: Instagram / juliaroemmelt, Instagram / laurablondd Collage: Julia Römmelt und Laura Maria Lettgen

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Laura und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Sammy