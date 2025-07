Laura findet Marias BATN-Sammy-Flirt "unterste Schublade"

Bei Beauty & The Nerd gab es in der vergangenen Folge viel Drama – aber auch einige Flirts bekamen die Zuschauer zu sehen. Unter anderem zwischen Beauty Maria und Nerd Sammy. Die Reality-TV-Bekanntheit schmiedete nach der Nominierung im Gespräch mit Kandidatin Elsa Latifaj den Plan, sich in den kommenden Tagen an die Nerds ranzumachen. Gesagt, getan: Ihren ersten Versuch startete sie bei Sammy, der sich ganz und gar darauf einließ. Welche Absicht hinter Marias Vorgehen steckte, ist nicht klar. Mitstreiterin Laura, Team-Partnerin des Gamers, ist sich mit der Ausstrahlung im TV allerdings sicher: "Das war Taktik – und menschlich wirklich unterste Schublade", schießt sie gegen Maria.

Dem Are You The One – Reality Stars in Love-Star zufolge nutzte Maria Sammy nur zu ihrem eigenen Vorteil aus: "Sie nutzt hier ganz klar die Gutgläubigkeit der Nerds aus, die – wie in Sammys Fall – bisher noch gar keinen intensiven Kontakt mit Frauen hatten, nur um an ihr Ziel zu kommen und uns als Team zu schaden." Mit der Absicht, die beiden, also das bis dato "stärkste Team" zu schwächen und ihr "Teamgefüge durcheinander" zu bringen. Der Trash-TV-Neuling hat den Flirtversuch seiner Mitstreiterin sichtlich ernst genommen. In der Folge war er sich sogar sicher, dass, wenn er Vollgas geben würde, zwischen ihnen etwas laufen könnte. Laura findet Marias Verhalten in Anbetracht dessen schrecklich: "Ich distanziere mich davon und hoffe, dass sie sich in Grund und Boden schämt, wenn sie das im TV sieht."

Maria kam in der "Beauty & The Nerd"-Folge nicht sonderlich gut weg. Vor dem Flirtversuch kam es zu einer großen Auseinandersetzung mit ihrem Team-Partner Darius. Der Nerd kam in der vorherigen Challenge und durch all den Trubel unter den Kandidaten an seine Grenzen. Von seiner Kollegin, die seine Gefühle nicht nachempfinden konnte, wünschte er sich mehr Empathie. Er geigte ihr die Meinung und bezeichnete Maria unter anderem als "narzisstische, paranoide Schnapsdrossel". Das ging der ehemaligen Big Brother-Kandidatin zu weit – nichtsdestotrotz blieb sie bis zur Nominierung ruhig.

Anzeige Anzeige

Joyn / Benjamin Kis Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Sammy und Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Joyn/ Benjamin Kis Maria Bell, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2025