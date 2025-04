Laura Lettgen bestätigt Techtelmechtel mit vergebenem Serkan

Kurz nachdem Samira Yavuz (31) die Trennung von ihrem Ehemann Serkan (32) öffentlich machte, war Laura Maria Lettgen aka Laura Blond die erste Frau, die ins Kreuzfeuer geriet. Sowohl die Blondine als auch die betrogene Ehefrau beteuerten damals, dass Laura nicht der Grund für die Trennung sei. Nun packt die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin aber aus: Auf einem Festival im Jahr 2021 versuchte Serkan es bei ihr – zu diesem Zeitpunkt war er frisch mit Samira zusammen und die beiden erwarteten ihr erstes Kind. "Es war ein komplettes Wochenende, das wir miteinander verbracht haben. Es gab auch ein bisschen Rumgemache – mehr wollte ich aber nicht", erzählt sie im Interview mit RTL.

Laura ist sich sogar ziemlich sicher, dass sie nicht die einzige Frau war, der Serkan an dem besagten Festival-Wochenende näher gekommen sei: "Ich habe auch erst letztens erfahren, dass ich superschnell ausgetauscht wurde, nachdem ich sein Hotelzimmer verlassen hatte. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich nicht der einzige Fehltritt war." Von Serkans Beziehung habe sie erst danach im TV erfahren. Da sei ihr dann aufgefallen, dass das gemeinsame Wochenende sich mit der Schwangerschaft von Samira überschnitt. Laura sei geschockt gewesen und beteuert, nichts von der Beziehung gewusst zu haben.

Wer aber auf jeden Fall etwas von Serkans Ehe mit Samira wusste, war Evanthia Benetatou (33). Mit ihr leistete sich der 32-Jährige einen Fehltritt, während seine Frau gerade Baby Nummer zwei erwartete. Die öffentliche Seitensprung-Beichte leistete Eva erst vor wenigen Tagen. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. [...] Ich fühlte mich allein, überfordert, verletzt [...]", versuchte sich die alleinerziehende Mutter in ihrem ausführlichen Statement auf Instagram zu erklären. Laut der The 50-Kandidatin sei es "kein geplanter Schritt, keine Affäre, kein bewusstes Handeln" gewesen.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

