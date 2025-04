Nach Ein-Euro-Statement: Serkan Yavuz bietet Podcast-Deal an

Serkan Yavuz (32) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen: Nach seinem umstrittenen Bezahl-Statement zu seinen Seitensprüngen treibt der Reality-TV-Star die Aufarbeitung seines Betrugs an Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) jetzt mit einem neuen Projekt voran. Auf Instagram kündigt er nun an, ab Anfang Mai jeden Donnerstag den Podcast "unREAL Serkan" exklusiv bei Podimo zu veröffentlichen – dort wolle er "sein Statement" und die Geschichte hinter dem Skandal offenlegen. Das erste Statement-Video, welches er zuvor für einen Euro angeboten hatte, steht den Nutzern bereits kostenlos für 60 Tage zur Verfügung, wie Serkan ausführlich erklärt. "Ihr könnt jederzeit kündigen, heißt in drei Stunden, nachdem ihr das Video gesehen habt, in drei Tagen oder drei Wochen, um noch kostenlos vom Podcast was zu haben", schreibt der Influencer seinen Followern und betont, es gäbe weder versteckte Kosten noch eine Mindestlaufzeit.

Der Podcast soll laut Serkans eigener Ankündigung eine persönliche Reise sein, auf der er seine Fehler reflektiert und Teilen seiner Community Rede und Antwort steht: "Ich habe Fehler gemacht – und dabei alles verloren. Heute weiß ich nur eins: Ich will mich selbst wiederfinden. Für mich und meine Familie." Der Realitystar will sich damit offenbar zumindest öffentlich mit seinem Fehlverhalten auseinandersetzen und seiner Sicht der Dinge eine Bühne bieten.

Wie das neue Podcast-Projekt wohl bei den Usern im Netz ankommen wird? Immerhin hatte sein kostenpflichtiges Statement, nachdem der Seitensprung mit Evanthia Benetatou (33) ans Licht gekommen war, für ordentlich Furore im Netz gesorgt. Viele Fans waren entsetzt und warfen dem Reality-TV-Star vor, aus der Situation Profit schlagen zu wollen. Kommentare wie "Das ist mehr als frech von Serkan. Er soll sich schämen" verdeutlichten die Fassungslosigkeit. Auch eine Umfrage von Promiflash [Stand: 22. April 2025, 11:04 Uhr] zeigte, dass ein deutlicher Großteil der Leser die Entscheidung missbilligte. Von insgesamt 675 Teilnehmern fanden ganze 631 – das entspricht 93,5 Prozent – dass es frech von Serkan sei, sich ein goldenes Näschen mit seinem Seitensprung zu verdienen. Lediglich 6,5 Prozent hielten den Preis von einem Euro für das Statement für einen klugen Schachzug.

Anzeige Anzeige

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige