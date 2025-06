Serkan Yavuz will seine Zukunft nur mit Samira verbringen

Im Podcast "unREAL" hat der Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) kürzlich überraschend offen über seine Gefühle für seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) gesprochen. Obwohl die beiden aktuell getrennt sind, erklärte Serkan, dass er sich keine Zukunft mit einer anderen Partnerin vorstellen könne. "Nur Samira verdient meine Aufrichtigkeit", betonte er und fügte hinzu, dass ihn Erinnerungen an ihre gemeinsamen Reisen, wie nach Mykonos oder Rom, daran hindern würden, solche Erlebnisse mit jemand anderem zu teilen. Selbst die von ihm lange ersehnten USA könne er sich ohne Samira an seiner Seite nicht vorstellen.

Serkan berichtete weiter, dass er viel Zeit damit verbringe, über seine Fehler nachzudenken und an sich zu arbeiten. Mithilfe einer Therapie habe er begonnen, sich selbst besser zu reflektieren und anzuerkennen, dass Samira in vielerlei Hinsicht recht hatte – etwa, wenn es um sein zuvor toxisches Umfeld ging. Er bedauerte zutiefst seinen eigenen "Absturz" und erklärte: "Ich wusste ja irgendwo, dass sie recht hat, versteht ihr? Aber ich wollte nicht zugeben, dass sie meine eigentlichen Probleme aufdeckt und dass ich wieder schwach bin und alles. Ich weiß einfach, dass ich so viel jetzt zurückgeben könnte." Stattdessen wolle er Samira beweisen, dass er sich geändert habe: "Ich will ihr zeigen, dass ich kann, wenn ich will." Die Leichtigkeit und der Spaß, die sie einst miteinander teilten, seien für ihn unersetzlich.

Privat war Serkan vor allem durch Formate wie Die Bachelorette bekannt geworden, doch in den letzten Jahren änderte er seinen Fokus. Mit Samira, der er im Reality-TV begegnete, teilt er nicht nur eine bewegte Vergangenheit, sondern auch zwei Töchter. Das Paar heiratete 2021, bevor es in diesem Jahr zur Trennung kam. Trotz der Distanz scheint Serkan klar zu sein, dass sein Herz weiterhin für Samira schlägt. Schon früher betonte er in Interviews, wie wichtig ihm Familie ist. Auch jetzt wirkt es, als wolle er alles daran setzen, seine Beziehung zu retten und das Band zu seiner Ehefrau zu stärken.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

