Das denkt Samira Yavuz über ein Liebescomeback mit Serkan

Besteht bei Samira (31) und Serkan Yavuz (32) noch die Chance auf ein Liebescomeback? Im Februar wurde die Trennung der Realitystars öffentlich, die seit 2023 verheiratet sind und zwei gemeinsame Töchter haben. Einer der Gründe für das Liebes-Aus war die Untreue von Serkan. In ihrer Instagram-Story gibt Samira nun Aufschluss darüber, ob sich der Bruch in ihrer Partnerschaft noch reparieren lässt. "Blumen und ein schönes Date reichen für das, was passiert ist, einfach nicht mehr aus", stellt sie klar, fügt jedoch versöhnlich hinzu: "Aber ich sehe, dass er sich wirklich Mühe gibt, und das bedeutet mir etwas."

Nach einem großen Comeback hört sich das eher nicht an – dennoch findet Samira lobende Worte für das Engagement ihres Ex-Partners. "Sein Verhalten hat sich spürbar verändert. Gespräche, die früher unmöglich zu führen waren, sind heute viel offener und entspannter möglich. Das ist ein Fortschritt, den ich wertschätze, auch wenn das Vertrauen gebrochen ist und wir nun kein Paar mehr sind", schildert sie. Auch wenn Samira und Serkan mittlerweile getrennt leben, teilen sie die Sorge für ihre gemeinsamen Kids untereinander auf. Die 31-Jährige freut sich: "Er übernimmt viel Verantwortung für die Kinder, was mir Raum gibt, durchzuatmen."

Dass Serkan an sich gearbeitet hat, weiß nicht nur Samira – in seinem neuen Podcast "unReal" gibt der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat wöchentlich Einblicke in sein Leben und seine Psyche seit der Trennung. So sprach er bereits über ein "falsches Männerbild", das ihn in der Vergangenheit prägte und es ihm erschwerte, die emotionale Nähe zu seiner Partnerin zuzulassen. "Probleme anzusprechen, war für mich ein Tabu. Wenn mich vor einem halben Jahr jemand gefragt hat, ob es mir nicht gut geht, bin ich an die Decke gegangen", gestand er.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, September 2024

