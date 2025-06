Das sagen Fans zu Serkan Yavuz' neuem platinblonden Look

Serkan Yavuz (32) sorgt mit seinem neuen Look für Aufsehen! Der Reality-TV-Star hat sich getraut und seine dunklen Haare erneut platinblond färben lassen. Seinen neuen Style kommentierte er augenzwinkernd mit den Worten, er sei nun "Scooter mit Bart" – eine Anspielung auf die legendäre Techno-Band um Frontmann H.P. Baxxter (61). Auf Instagram zeigte Serkan stolz das Ergebnis seines Umstylings und erntete prompt zahlreiche Reaktionen seiner Fans.

Die Kommentare unter dem Video sprechen eine deutliche Sprache: Die Veränderung kommt gut an! Von "Total scharf" über "Wow, sieht richtig gut aus" bis hin zu "Scooter hat vor Neid die Gruppe verlassen" überschütten die Follower ihn mit Lob. Nachdem der Reality-Star diese mutige Typveränderung gewagt hat, wird er von seinen Fans regelrecht gefeiert. Auch seine große Tochter findet den Look wohl richtig "cool". Viele betonen, wie sehr der helle Schopf Serkan steht und dass er etwas Neues ausprobieren sollte, was er hiermit bravourös gemeistert habe.

Wer Serkan schon länger verfolgt, weiß, dass er gerne mal aus dem Rahmen fällt. Bekannt wurde er durch diverse Reality-TV-Formate wie Die Bachelorette und hat sich seitdem auch in den sozialen Medien eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit seinem markanten Humor und seiner unverstellten Art trifft er immer wieder den Geschmack seiner Community. Sein neues Aussehen untermauert, dass Serkan nicht davor zurückschreckt, sich ständig neu zu erfinden – und das auf eine Art, die seinen Fans offensichtlich großen Spaß macht.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar

