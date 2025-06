Selbstzweifel: Serkan Yavuz dachte, Samira liebt ihn nicht

Serkan Yavuz (32) gewährt in seinem Podcast "unREAL" tiefe Einblicke in seine Selbstzweifel. Der Realitystar erzählt, dass er sich in der Vergangenheit einredete, dass seine Frau Samira Yavuz (31) keine Gefühle mehr für ihn hat. Seine Verlustangst wuchs mit jeder kleinen Unsicherheit im Alltag – bis er überzeugt war, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt sei. "In dem Moment dachte ich mir, diese Frau verlässt mich, ich bin nicht mehr gut genug, ich kann ihr nicht mehr das Wasser reichen", schildert Serkan und fügt hinzu: "Das war für mich so ein Druck, weil ich gedacht habe, ich will diese Frau, die ich über alles liebe, nicht verlieren."

Besonders finanzielle oder materielle Dinge haben ihm zu dieser Zeit schwer zugesetzt. "Ich dachte, ich kann einfach nicht mehr das bieten, was sie sich vom Leben erhofft", gibt der 32-Jährige zu. Seine Zweifel an sich selbst und dem, was er mitbringt, hätten ihn irgendwann dazu gebracht, Samira fremdzugehen. Mittlerweile ist das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Siegerpaar seit fast einem halben Jahr getrennt.

In seinem Podcast spricht Serkan häufig darüber, was er aus seiner eigenen Untreue und dem Aus seiner Ehe gelernt hat. Doch trotz neuer Erkenntnisse fühlt sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat noch lange nicht gewappnet, wieder mit dem Dating zu beginnen. "Ich könnte niemals jetzt in eine neue Partnerschaft gehen", beteuert er. Vielmehr versucht Serkan, seine alten Fehler auszumerzen und für ein gutes Verhältnis zu Samira und den gemeinsamen Kids zu sorgen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

