Serkan Yavuz verrät: So kam es zu seinen Vertrauensbrüchen

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL" offen über die Herausforderungen gesprochen, die seine Ehe mit Samira Yavuz (31) belastet haben und zu einer Trennung führten. Dabei schilderte der Reality-TV-Star, wie der "Druck aus Alltag, Arbeit und öffentlicher Aufmerksamkeit" zu emotionaler Erschöpfung führte. Serkan räumte ein, sich in schwierigen Zeiten "außerhalb der Ehe Bestätigung gesucht" zu haben, was zu Vertrauensbrüchen führte. Dabei habe auch Alkohol eine Rolle gespielt, der ihn Situationen nicht immer klar einschätzen ließ: "Es ist generell einfach ein Thema gewesen, dass ich dann irgendwann über den Durst hinweg getrunken habe." Der ständige Stress und die Verantwortung hätten ihn oft dazu gebracht, abzuschalten und falsche Entscheidungen zu treffen.

Im Podcast beschrieb Serkan, wie die Distanz zwischen ihm und seiner Frau wuchs und wie es zu Missverständnissen kam: "Natürlich hat sie der Alltag auch mitgenommen und wir hatten weniger Sex. Ich habe das alles auf mich bezogen, obwohl es gar nicht so war." Der Influencer habe sich häufig unter Druck gesetzt gefühlt, alles zu managen und gleichzeitig bemerkt, wie die Beziehung "kälter wurde". Die fehlende Kommunikation bezeichnet er heute als einen großen Fehler. Er erklärte, dass kleine Gesten oder Gespräche mit anderen zu Momenten der Bestätigung führten, die in seiner Ehe ausblieben. Serkan gab zu, dass er Nachrichten von Samira manchmal bewusst ignorierte, besonders wenn sie zuvor Streit hatten. Alkohol habe diese Situationen zusätzlich verschärft und ihn bestärkt, Dinge zu tun, die er heute bereut.

Serkan betonte in seinen Ausführungen, wie wichtig ehrlicher Austausch in einer Beziehung sei. Er ermutigte seine Hörer, offen über Unsicherheiten und Probleme zu sprechen, um Missverständnissen vorzubeugen. Dass ihr Ex an sich arbeitet, bleibt bei Samira nicht unbemerkt. "Sein Verhalten hat sich spürbar verändert. Gespräche, die früher unmöglich zu führen waren, sind heute viel offener und entspannter möglich", äußerte sie sich jüngst auf Instagram, betonte aber auch, dass beide nach wie vor "kein Paar mehr sind".

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz

