Neue Staffel: So actionreich wird Davina und Shanias TV-Show

Davina (21) und Shania Geiss (20) sind zurück – und das mit viel Feuer und Geschwindigkeit! Die vierte Staffel ihrer Realityshow "Davina & Shania – We Love Monaco" startet dramatisch in Berlin: Während Davina ein ultraschnelles Rennauto beim Formel-E-Rennen fahren darf, muss sich Shania damit begnügen, die Zielflagge zu schwenken. Immerhin wird sie mit einer Fahrt auf dem Beifahrersitz von Weltmeister Pascal Wehrlein (30) belohnt. Mama Carmen Geiss (59) sieht währenddessen in den Rennfahrern schon potenzielle Schwiegersöhne für ihre Sprösslinge. Dieser Plan wird allerdings durch ihren Göttergatten Robert Geiss (61) in Gefahr gebracht, der sich einen Fauxpas bei der Pokalübergabe leistet.

Welcher Fehler dem Unternehmer bei dem Sportevent passiert und wie es mit seinen Mädels weitergeht, können Fans ab dem 28. April um 20:15 Uhr auf RTLZWEI verfolgen. An diesem Tag feiert die vierte Staffel der Show Premiere – und das auf einem besonderen Sendeplatz. Zur gleichen Zeit lief nämlich bislang das Format Die Geissens, in dem ihre Eltern die Hauptrollen übernahmen. Doch hinter dem Wechsel steckt kein Machtspiel: Die aktuelle Staffel des Vorgängers wurde am Ostermontag beendet.

Dank des Ruhms ihres Vaters sind Shania und Davina schon seit ihren Kindheitstagen berühmt. Inzwischen sind die beiden Schwestern jedoch in ihren 20ern und bereit, auf eigenen Füßen zu stehen. Die jüngste Tochter der "Jetset"-Interpretin fasste deshalb kürzlich den Entschluss, aus der Wohnung, die sie sich mit Davina teilte, auszuziehen. Ihre Mutter war sich nicht sicher, ob dies die richtige Entscheidung war. "Die sind so ineinander verwachsen, dass es schwierig werden wird", berichtete sie in einer Folge von "Die Geissens".

"Davina & Shania – We Love Monaco" am 28. April 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

RTLZWEI Davina Geiss in "Davina & Shania – We Love Monaco"

Instagram / carmengeiss Shania Tyra Geiss, Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss und Robert Geiss

