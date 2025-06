Raubüberfall auf die Geissens: Familienstreit rettete Davina

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni drangen vier bewaffnete und maskierte Männer in die Villa der Familie Geiss bei St. Tropez ein. Während Robert (61) und Carmen Geiss (60) anwesend waren und Opfer des brutalen Überfalls wurden, befanden sich ihre beiden Töchter Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (20) nicht im Haus. Die zweifache Mutter wurde von den Tätern bedroht und sogar bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die Eindringlinge erbeuteten Schmuck, Bargeld sowie Designer-Handtaschen im Wert von rund 200.000 Euro. Der Überfall hätte jedoch eine noch dramatischere Wendung nehmen können, wie Davina nun gegenüber RTL enthüllt: "Ich wollte eigentlich bis Sonntag in St. Tropez bleiben. Doch dann gab es einen kleinen Streit zwischen Mama, Papa und mir."

Im Gespräch erzählen die beiden Schwestern, dass dieser Streit vermutlich Schlimmeres verhindert habe. Davina ist überzeugt: "Mit uns wäre das noch mal etwas ganz anderes gewesen!" Ihre Schwester Shania fügt hinzu, dass ihre Mutter in einer solchen Extremsituation vermutlich heftig reagiert hätte, um ihre Familie zu beschützen. "Mama hat diesen Kampfinstinkt", erklärt sie und beschreibt, wie Carmen wahrscheinlich versucht hätte, die Täter zu attackieren, wenn ihre Kinder in Gefahr gewesen wären. Eine Eskalation, die möglicherweise fatale Folgen hätte haben können, hätten die Kriminellen doch vor allem mit ihren Waffen eine zusätzliche Bedrohung dargestellt.

Kurz nach dem Überfall meldeten sich Davina und Shania auch auf Instagram zu Wort. Damals zeigten sich die Millionärstöchter erschüttert. "Ich bin schockiert. Als ich gestern erfahren habe, was passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich bin unendlich dankbar, dass nichts noch Schlimmeres passiert ist", schrieb Davina in ihrer Story. Sie betonte außerdem, dass das Wichtigste sei, dass ihre Familie noch zusammen sei. "Materielle Dinge sind ersetzbar – ein Menschenleben nicht", machte die Tochter von Carmen und Robert klar. Auch Shania äußerte sich tief betroffen. "Zum Glück wurde nicht geschossen. Wir sind unendlich dankbar, dass das Allerschlimmste nicht passiert ist und sie das überstanden haben", schrieb die jüngere Tochter in ihrem Beitrag.

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss im Juli 2024

