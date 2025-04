"Davina & Shania – We love Monaco" zurück mit neuen Folgen

Davina Geiss und Shania Geiss kehren mit ihrem eigenen TV-Format Davina & Shania - We love Monaco auf die Bildschirme zurück. Ab dem 28. April strahlt RTLZWEI die neuen Episoden immer um 20:15 Uhr aus. Damit übernehmen die beiden Töchter von Carmen (59) und Robert Geiss (61) den Sendeplatz ihrer Eltern, deren Hauptshow in den kommenden zwei Wochen mit dem Staffelfinale ausklingt. In den neuen Folgen wird es turbulent: Die Millionärstöchter geraten in Berlin in einen Hotelbrand, müssen sich aus der gefährlichen Situation befreien und erleben auf einem VIP-Event in Paris mit Stars wie Katy Perry (40) und Kendall Jenner (29) den typischen Jetset-Lifestyle.

Doch nicht nur diese äußeren Highlights stehen diesmal im Fokus, auch zwischen den Schwestern gibt es Spannungen. Shania plant, in eine frisch renovierte Wohnung in Monaco zu ziehen, was bei Davina gemischte Gefühle auslöst. Gleichzeitig beschäftigt sich Davina mit ihrem eigenen Nachlass und testet ein Rennauto, was Vater Robert mit Argwohn betrachtet. Für zusätzliche emotionale Momente wird der runde Geburtstag von Mama Carmen sorgen, die im Mai ihren 60. feiert. Während sie eine intime Feier wünscht, plant die Familie ein großes Event mit 300 Gästen – inklusive eines möglichen Auftritts von Johnny Logan, ihrem Jugendschwarm.

Das Spin-off "Davina & Shania – We love Monaco" zeigt seit 2022 die individuellen Abenteuer der beiden jungen Frauen, die seit ihrer Kindheit Teil von Die Geissens sind. Die sechs Episoden der letzten Staffel konnten mit einem Marktanteil von über sechs Prozent in der Zielgruppe punkten und bewiesen, dass die Geiss-Töchter auch ohne die Unterstützung ihrer berühmten Eltern ein Erfolgsrezept sind. Mit der Übernahme des begehrten Montagabend-Sendeplatzes tritt die Show in große Fußstapfen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Schwestern als Hauptakteure bewähren.

RTL 2 Davina und Shania Geiss, Töchter von Unternehmer Robert Geiss

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

