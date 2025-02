Fans glauben, Lily Phillips Schwangerschaft ist ein Fake

OnlyFans-Star Lily Phillips (23) sorgte am Mittwoch für Aufsehen, als sie auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündete. In einem Post zeigte sie sich mit einem runden Bauch und schrieb dazu: "Das Geheimnis ist gelüftet. Baby Phillips 2025." Wenig später folgten weitere Fotos, darunter auch von zwei Schwangerschaftstests – einer offenbar positiv, der andere mit einer schwachen zweiten Linie unklar. Doch viele ihrer Fans zweifeln die Echtheit dieser Ankündigung an. Manche werfen ihr vor, es handle sich um einen geschmacklosen PR-Stunt. "Das ist doch alles nur Show", schrieb ein User. Ein anderer Kritikpunkt: Noch vor wenigen Tagen hatte Lily angeblich bei einem Live-Video einen flachen Bauch.

Hinter den Schwangerschaftsbehauptungen stecken laut einer Quelle, die sich gegenüber Mirror äußerte, angeblich Rollenspiele. "Wie alle Leute in ihrer Branche beinhaltet ihr Job Rollenspiele und Schauspielerei usw.", so der Insider. Vor wenigen Tagen hatte auch ihre Kollegin Bonnie Blue auf Instagram für Spekulationen gesorgt. Bonnie, ebenfalls eine OnlyFans-Künstlerin, postete ein Foto von ungewöhnlichen Essenskombinationen, darunter Schokolade und Gurken, und schrieb dazu, dass sie "Heißhunger" habe. Während viele ihrer Follower rätselten, ob sie schwanger sein könnte, scheint Lily sich davon inspiriert haben zu lassen. In der Vergangenheit hatten beide Frauen mit extremen Aktionen Schlagzeilen gemacht: So schlief Bonnie angeblich mit 1057 Männern in nur zwölf Stunden, während Lily mit 101 Männern in 14 Stunden Sex hatte.

Lily hat durch ihren Sexmarathon, bei dem sie sich von dem YouTuber Josh Pieters begleiten ließ, große mediale Aufmerksamkeit generiert. Nach dem Sex mit insgesamt 101 Männern brach sie in der Dokumentation in Tränen aus und gestand, dass sie sich "komisch" und überfordert fühle. Ihre Kollegin Bonnie Blue erregt mit ähnlichen Projekten ebenfalls immer wieder die Gemüter. Beide Frauen haben in den sozialen Medien eine riesige Fangemeinde, doch ihre jüngsten Behauptungen über Schwangerschaften stoßen bei vielen auf Unverständnis und Kritik.

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2024

