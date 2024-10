Anna Wintour und Co.: Das ist über die Met Gala 2025 bekannt

Am 5. Mai 2025 jährt sich wieder einmal die Met Gala. Auf der Benefizveranstaltung treffen sich Schauspieler, Musiker, Designer und nahezu die gesamte internationale Prominenz dieser Welt. Rund sieben Monate vor dem Mode-Event wurde nun bekannt gegeben, welche Prominente die Leitung der Gala übernehmen werden. Diese Verantwortung werden Schauspieler Colman Domingo (54), Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton (39), Rapper A$AP Rocky (36), Sänger Pharrell Williams (51) und natürlich keine Geringere als Mode-Ikone Anna Wintour (74) tragen, wie das Metropolitan Museum of Art jetzt mitteilt.

Das Museum kündigte außerdem die Frühjahrsausstellung des Kostüminstituts für 2025 an, die den Titel "Superfine: Tailoring Black Style" tragen wird. Dieses Motto ist von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" aus dem Jahr 2009 inspiriert. Die Ausstellung wird Kleidung, Gemälde, Fotografien und vieles mehr präsentieren, um den unverwechselbaren Stil schwarzer Männer im Kontext des Dandyismus vom 18. Jahrhundert bis heute zu dokumentieren. Dandyismus bezeichnet gut gekleidete, leicht feminin wirkende Männer, die sich durch besondere Eleganz auszeichnen. Die Auswahl der Co-Vorsitzenden könnte also kaum passender sein.

In diesem Jahr stand die Gala unter einem ganz magischen Motto, wie die Vogue bereits 2023 berichtete: "Das Thema für die Ausstellung 2024 des Met Costume Institute wurde bekannt gegeben. Unter dem Titel 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' werden rund 250 Stücke aus der ständigen Sammlung des Costume Institute zu sehen sein." Für Colman war es die erste Met Gala. Rennfahrer Lewis hingegen besucht die Veranstaltung bereits seit rund neun Jahren regelmäßig. Pharrell wird schon zum sechsten Mal an der Met Gala teilnehmen und zum zweiten Mal als Co-Vorsitzender fungieren – schon 2017 hatte er diese Rolle inne. Als Ehrenvorsitzender wird LeBron James (39) erstmals dabei sein. Er bringt ein unvergleichliches sportliches Erbe sowie eine Vorliebe für Stil mit, die zur heutigen beispiellosen Verbindung von Mode und Sport beigetragen hat.

Getty Images Lewis Hamilton auf der Rennstrecke in Monte-Carlo, Monaco

Getty Images Colman Domingo bei der Met Gala 2024

