Lily Allen glänzt in stilvollem Outfit bei Gala in New York

Lily Allen (39) hat am Donnerstagabend bei der diesjährigen Planned Parenthood Gala in New York City mit einem modischen Statement für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin erschien bei dem Event im Cipriani South Street in einem auffälligen Look: Ein graues, bauchfreies Top und eine leuchtend blaue Maxi-Rock-Kombination setzten ihre schlanke Figur gekonnt in Szene. Perfekt dazu trug Lily eine große schwarze Handtasche mit Keks-Motiv und setzte auf schlichten Silberschmuck. Auf dem roten Teppich strahlte sie neben Olivia Rodrigo (22) für die Fotografen – und zeigte mit ihrer entspannten Ausstrahlung, dass sie sich trotz privater Turbulenzen nicht unterkriegen lässt.

Während Lily ihren Abend in New York genoss, präsentierte sich ihr Ex-Mann David Harbour (50) am selben Tag mit seinen Co-Stars beim Londoner Fototermin für den neuen Marvel-Film "Thunderbolts". Die Trennung des Paares hatte sich bereits Ende vergangenen Jahres angebahnt: Lily soll damals vermutet haben, dass David erneut die Dating-App Raya nutzte, und wurde laut Berichten fündig. Wenig später wurde zudem ein Liebesverhältnis zwischen David und einer jüngeren Kostümbildnerin bekannt, die sich am Set kennengelernt haben sollen. Anschließend zog David für Dreharbeiten nach Atlanta, während Lily mit ihren beiden Töchtern weiterhin in New York lebt.

Dass Lily persönliche Krisen kreativ verarbeitet, ist kein Geheimnis: Wie bereits berichtet, hat die Musikerin nach der Trennung intensiv an ihrem neuen Album gearbeitet. Freunde sagen, dass vor allem die emotionale Achterbahnfahrt der vergangenen Monate sie zu neuen Songs inspiriert habe. Bereits in ihrem letzten Album hatte Lily ihre Fans mit ehrlichen Einblicken in ihr Leben begeistert – oft auch mit einer ordentlichen Prise Ironie. Dass sie auch abseits des Rampenlichts gekonnt mit Herausforderungen umgeht, macht Lily nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch für viele so nahbar.

Getty Images Lily Allen und Olivia Rodrigo bei der "Planned Parenthood Gala" in New York

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

