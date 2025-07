Nach Date mit Lily Allen: James Norton flirtet mit Anderer

James Norton (39) wurde jetzt in London gesehen, wie er sich mit einer unbekannten Frau auffallend vertraut zeigte. Der Schauspieler, bekannt aus Serien wie "Happy Valley", scheint sein Single-Leben nach der Trennung von seiner langjährigen Verlobten Imogen Poots (36) im letzten Jahr in vollen Zügen zu genießen. Bei sommerlichen Temperaturen in Shoreditch verbrachte der 39-Jährige einen entspannten Abend mit einer Blondine, wie ein Insider gegenüber Mirror verriet: "James und seine weibliche Begleitung haben sich offenbar nicht darum gekümmert, wer zuschaut." Die beiden saßen draußen in einer Bar und wirkten völlig vertieft im Gespräch. Besonders vertraut wirkten sie, als die Begleiterin ihre Hand auf James' Knie legte.

Vor wenigen Wochen sorgte der Brite noch für Schlagzeilen, als er bei einem Festival mit Sängerin Lily Allen (40) gesehen wurde. Beim Auftritt von Charli XCX (32) wirkten beide gut gelaunt und vertraut, was Spekulationen über eine neue Romanze auslöste. Laut Mirror sollen sie sich über eine exklusive Dating-App kennengelernt haben und genossen die Festival-Atmosphäre – inklusive ausgetauschter Küsse. Doch nun scheint James seine Aufmerksamkeit anderen Frauen zuzuwenden und sich nach seinem letzten Date mit Lily überraschend neu zu orientieren.

James sprach erst kürzlich öffentlich darüber, wie sehr ihn die Trennung von seiner Ex-Verlobten Imogen getroffen hat. Er habe geglaubt, eine gemeinsame Zukunft mit ihr planen zu können, doch die Beziehung endete überraschend. "Das Leben, von dem ich dachte, dass ich es haben würde, verschwand mit 38", sagte er auf dem Glastonbury Festival, wie Mirror berichtet. Lily Allen hingegen hat sich nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Schauspieler David Harbour (50) wohl wieder ins Dating-Leben gestürzt und scheint offen für Neues zu sein. Ob sich ihre bisherigen Treffen mit James zu etwas Ernsterem entwickelt haben, bleibt weiter ein Rätsel.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lily Allen und James Norton

Getty Images James Norton, Schauspieler

Getty Images Lily Allen im Juni 2025