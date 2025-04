Nach Liebes-Chaos: Lily Allen soll neues Album fertig haben

Lily Allen (39) hat nach turbulenten Monaten offenbar ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen: Die britische Sängerin und Schauspielerin, bekannt für Hits wie "Smile" und "Not Fair", soll laut Daily Mail ihr erstes Album seit sieben Jahren fertiggestellt haben. Die emotionale Verarbeitung ihrer Trennung von Stranger Things-Star David Harbour (50) soll sie dazu angetrieben haben, das neue Werk abzuschließen, berichten Freunde der Musikerin. Das Album, das im Herbst unter dem Label BMG erscheinen soll, greift laut Insidern Themen wie Herzschmerz und Liebesleid auf, verbunden mit Lilys gewohnt ironischem Blick auf das Leben. Auch eine Tournee durch Großbritannien sei bereits für das kommende Jahr in Planung.

Die künstlerische Verarbeitung ihrer Gefühle scheint für Lily eine Art Therapie gewesen zu sein, denn die Arbeit am Album habe sie laut Insidern sehr fokussiert. Bereits im Frühjahr sprach die Musikerin während einer Live-Aufnahme ihres Podcasts "Miss Me?" offen über ihre Gefühle und erklärte: "Ich bin noch nicht darüber hinweg. Vielleicht habe ich einen Nervenzusammenbruch." Trotz all dessen hat sie sich offenbar wieder auf ihre Musik konzentriert und nun einige Konzerttermine für Anfang nächsten Jahres geplant. Laut einem Insider umfasst das neue Album sowohl ältere als auch neue Songs, deren Texte durch die jüngsten Ereignisse für die Sängerin eine tiefere Bedeutung bekommen haben.

Lily Allen ist bekannt dafür, ihre eigenen Erlebnisse und Gefühlswelten schonungslos in ihren Songs zu verarbeiten. Die in London geborene Pop-Ikone trat 2018 mit ihrem letzten Album "No Shame" in Erscheinung, damals ebenfalls geprägt von hochemotionalen Themen. Privat hat sich Lily in den letzten Jahren immer wieder offen und verletzlich gezeigt, sei es durch Einblicke in ihre Therapie oder Herausforderungen in ihrem Familienleben. Von der einst rebellischen Newcomerin, die 2006 mit ihrem Debüt "Alright, Still" die Charts stürmte, hat sie sich zu einer reflektierten Künstlerin entwickelt, die ihr Publikum mit ihrer Authentizität begeistert. Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese Entwicklung in ihrem neuen Album widerspiegelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Anzeige Anzeige