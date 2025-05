Bye bye Markenzeichen: Lily Allen trägt jetzt schwarzen Bob

Lily Allen (40) hat sich auf Instagram mit einem neuen Look präsentiert und dabei alle Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin, die kürzlich ihre Trennung von Schauspieler David Harbour (50) bestätigte, zeigte sich mit einer voluminösen, rabenschwarzen Frisur und einem dichten Pony. Ihre markanten roten Haare sind Geschichte. In einem angesagten New Yorker Promi-Salon verwandelte sie ihr Erscheinungsbild komplett – passend dazu trug sie eine stilvolle schwarze Lederjacke von Miu Miu. Mit der Bildunterschrift "Goth girl summer" untermalte sie ihren Beitrag und sorgte prompt für Aufsehen unter ihren Fans.

Die Trennung von David, mit dem sie vier Jahre verheiratet war, beschäftigt Lily noch immer. Seit ihrem Umzug nach Brooklyn im Jahr 2020, um näher bei ihm zu sein, hat sie ihr Leben in New York aufgebaut – inklusive der Einschulung ihrer beiden Töchter. In einem Podcast erzählte Lily auch von einem Social-Media-Entzug, der sie mit starken Gefühlen von Einsamkeit konfrontierte: "Es war wie ein Entzug, als würde ich von Drogen runterkommen." Dennoch nutzte sie die Zeit für Reflexion, auch wenn der schmerzhafte Bruch mit David weiterhin präsent ist. Gerüchte über eine Affäre des Stranger Things-Stars auf der Promi-Dating-App Raya machten die Runde und führten wohl zu einer wachsenden Distanz.

Lily und David lernten sich 2019 auf der exklusiven Plattform Raya kennen – damals hielt die Sängerin den Schauspieler, in einem Polizeiuniform-Foto aus "Stranger Things", für einen Reality-TV-Star. Ihre spontane Verbindung entwickelte sich rasch, und die Hochzeit in Las Vegas im Jahr 2020 folgte. Doch zuletzt führten die beiden separate Leben, was schließlich zum Ende ihrer Beziehung führte. Lilys Wandlung seit der Trennung symbolisiert nicht nur einen neuen Stil, sondern vielleicht auch den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Während sie nach vorn blickt, bleibt abzuwarten, wie die Zukunft die Pop-Ikone weiter prägen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen präsentiert ihren neuen schwarzen Bob

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Anzeige Anzeige