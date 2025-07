Lily Allen offenbart: Ex-Freund machte ihr schlimme Vorwürfe

Lily Allen (40) hat in ihrem Podcast "Miss Me?" von einer schwierigen Phase in ihrem Leben berichtet. Die Sängerin enthüllte dabei, dass ein ehemaliger Partner sie auf verletzende Weise beschuldigte, mangelnde Hygiene zu haben, um Macht über sie auszuüben und sie kleinzuhalten. Ohne den Namen des Ex-Partners zu nennen, beschrieb Lily die Erfahrung als "eine Form von Mobbing und Missbrauch". Solche Anschuldigungen seien absichtlich benutzt worden, um sie unsicher zu machen und ihr Selbstbewusstsein zu untergraben. Mit ihrem Co-Host Miquita Oliver (41) sprach Lily darüber, in Beziehungen nie großen Wert auf äußere Eitelkeiten gelegt zu haben: "Ich denke, ich habe mir in keiner meiner Beziehungen jemals die Haare gebürstet."

Es ist nicht das erste Mal, dass Lily offen über gescheiterte Beziehungen spricht. Ihre jüngste Ehe mit Schauspieler David Harbour (50) ging Ende letzten Jahres nach vier Jahren in die Brüche. Lily vermutete, dass David möglicherweise über die Dating-App Raya aktiv war, und später wurde bekannt, dass er eine Affäre hatte. Auch ihre erste Ehe mit Sam Cooper war von Turbulenzen geprägt; mit ihm hat Lily zwei Töchter, Ethel und Marnie. Lily gestand, während dieser Ehe untreu gewesen zu sein. In ihrer romantischen Vergangenheit tauchten außerdem prominente Namen wie Ed Simons, Rupert Grint (36) und Zayn Malik (32) auf.

Privat und beruflich sucht die Sängerin aktuell Stabilität und Herausforderungen. Parallel zu ihrer Laufbahn als Musikerin hat sie sich auch im Schauspiel versucht, zuletzt beeindruckte sie auf der Bühne in Theaterstücken wie "2:22 A Ghost Story". Aktuell ist Lily in der Hauptrolle der Hedda Gabler in einer Neuinszenierung des Henrik-Ibsen-Klassikers im Theatre Royal Bath zu sehen. Nach einer emotionalen Performance am Freitag war sie während des Applauses in Tränen aufgelöst. "Live-Theater ist beängstigend", gestand sie in einem Interview mit Daily Mail. 2023 begann Lily ein Schauspielstudium in New York, ein Weg, der einen mutigen Neuanfang markiert, nachdem sie mit nur 15 Jahren die Schule abgebrochen hatte.

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

Getty Images David Harbour, April 2025

Getty Images Lily Allen bei der "Planned Parenthood Gala" in New York