Hat David Harbour Ehefrau Lily drei Jahre lang betrogen?

Zwischen Lily Allen (39) und David Harbour (49) ist alles aus und vorbei – und der Stranger Things-Star soll Schuld daran sein! Der Schauspieler soll nicht nur die prominente Dating-App Raya genutzt haben, um Frauen zu treffen, sondern auch eine Affäre mit einer jüngeren Kostümbildnerin gehabt haben – und das angeblich über drei Jahre. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail offenbarte, hatte das Paar sich am Set eines gemeinsamen Projekts kennengelernt. David habe die Frau sogar während der Dreharbeiten zu "Stranger Things" nach Atlanta einfliegen lassen, um Zeit mit ihr zu verbringen: "Sie waren nicht sehr diskret in Bezug auf ihre Beziehung."

Laut dem Informanten hatte Lily schon länger den Verdacht, dass sich ihr Mann für andere Frauen interessieren könnte. Sie soll sich schließlich selbst bei Raya angemeldet haben, um nachzuforschen – und habe dabei ein neues Dating-Profil ihres Mannes entdeckt. Darüber wisse die Sängerin bereits seit Monaten Bescheid, die angebliche Affäre mit der Kostümbildnerin kam allerdings erst kürzlich ans Licht. Kurz darauf wurde Lily bereits in London gesichtet und wirkte sichtlich getroffen. Auf Fotos, die dem Medium vorliegen, macht sie einen in sich gekehrten Eindruck.

Die Ehe von Lily und David begann einst märchenhaft: Die beiden hatten sich 2019 auf Raya kennengelernt und heirateten 2020 in Las Vegas. Für Lily war es die zweite Ehe, aus der ersten stammen ihre zwei Töchter. In ihrem Podcast "Miss Me" deutete die "Smile"-Interpretin schon einige Male auf ihre Trennung an. Erst vor wenigen Tagen kritisierte sie Männer in einer Episode und betonte: "Sie sollen aufhören, sich wie Idioten zu benehmen." Und offenbar konnte sie sich auch einen Seitenhieb zu der mutmaßlichen Affäre ihres Ex-Mannes nicht verkneifen: "Ältere Frauen erkennen die Unattraktivität von Männern besser als junge, dumme Frauen – was im Grunde erklärt, warum Männer sie jung und dumm mögen." Offiziell bezogen weder Lily noch David Stellung zu ihrem Liebes-Aus oder den Affärengerüchten.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

