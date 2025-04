So mies geht es David Harbour nach Trennung von Lily Allen

David Harbour (50) hat sich erstmals öffentlich zu seiner Trennung von Lily Allen (39) geäußert. Im Interview mit GQ sprach der Stranger Things-Star über die schwierige Zeit nach dem Ende seiner Ehe, die im vergangenen Jahr auseinanderbrach. "Es gibt eine Menge Veränderung – eine enorme Menge", erklärte der Schauspieler und fügte hinzu, dass er sich bewusst dafür entschieden habe, die Situation als Chance für persönliches Wachstum zu sehen. Gleichzeitig ließ er durchblicken, wie belastend und "hart" die Umstände für ihn seien: "Man kann diese Veränderungen leugnen, sich davor fürchten oder chaotisch darauf reagieren. [...] Aber für mich ist es am besten, diese Erfahrungen in meine Arbeit fließen zu lassen."

Neben seiner Arbeit sucht David offenbar auch spirituellen Ausgleich. In dem Interview erzählte der US-Amerikaner von seinem engen Kontakt zu buddhistischen Mönchen, die er in Kalifornien besucht. "Man spricht dort einfach nur über das Leben", erklärte der 50-Jährige und gab an, in schweren Zeiten oft Trost in diesen Gesprächen zu finden. Auf die genauen Trennungsgründe angesprochen, reagierte David jedoch zurückhaltend und antwortete lediglich mit einem überraschten "Oh Junge". Insider hatten zuvor gegenüber verschiedenen Medien berichtet, dass eine angebliche Affäre mit einer Kostümbildnerin und ein Profil auf einer Dating-App die Beziehung stark belastet hätten – und schließlich zu dem Liebes-Aus führten.

Die Beziehung von Lily und David, die 2020 in Las Vegas den Bund der Ehe eingingen, galt lange als stabil. Die Musikerin, die zwei Töchter aus ihrer ersten Ehe mit dem Geschäftsmann Sam Cooper hat, zog für David nach New York und richtete ihr Leben auf ihn aus. Nun, wo ihre Ehe endgültig gescheitert ist, dürfte vor allem Lily das Ende von dem gemeinsamen Kapitel schwerfallen. Laut BuzzFeed habe die Künstlerin erst kürzlich öffentlich männliches Verhalten scharf kritisiert. Sie betonte: "Ältere Frauen erkennen die Unattraktivität von Männern besser als junge, dumme Frauen – was im Grunde erklärt, warum Männer sie jung und dumm mögen."

Getty Images David Harbour, April 2025

Getty Images Lily Allen, November 2024

