Äußert sich Jennifer Saro erstmals zum Vater von Sohn Keksi?

Für Jennifer Saro (29) steht ihr Sohn, genannt Keksi, immer an erster Stelle. Schon seit seiner Geburt bekennt sie sich öffentlich als alleinerziehende Mutter. Über den Vater sprach sie nie – ließ lediglich ab und zu durchblitzen, dass sie bereits seit der Schwangerschaft auf sich allein gestellt war. In ihrer Instagram-Story kommt es nun zu einer absoluten Premiere: Das erste Mal scheint sie sich zu dem Erzeuger ihres Kindes zu äußern – und ihn sogar direkt anzusprechen. Allen Anschein nach handelt es sich dabei um den Netz-Star Inscope21 (30), der mit bürgerlichem Namen Nicolas Lazaridis heißt.

"Ich habe mich jahrelang bewusst zurückgehalten und nichts öffentlich gesagt. Aber wenn jemand so dreist ist, die Wahrheit zu löschen, um sich selbst besser darzustellen, dann ist irgendwann Schluss. Es reicht", teilt Jenni wütende Zeilen in ihrer Story und fährt fort: "Dieses Muster hat vielleicht die letzten Jahre funktioniert – aber ich spiele da nicht mehr mit. Hier sind die Kommentare, die nicht in sein schönes Selbstbild gepasst haben." Daraufhin postet sie Screenshots von der Kommentarspalte eines TikTok-Videos von Nico. Darin reagiert er auf einen Nutzer, der ihn fragt, ob er wegen der "Behinderung des Kindes, nichts mehr damit zu tun haben wollte?" Er antwortete darauf: "Sehe den Kleinen regelmäßig. Nicht alles glauben, was man hört." Daraufhin scheint Jennifer der Kragen geplatzt zu sein. Sie selbst kommentierte: "Ach ja, seit wann? Ich sage ja wirklich nie öffentlich was, aber wenn das so bleiben soll, würde ich dir raten, auch einfach leise zu sein und vor allem nicht zu lügen."

Am 2. Mai 2022 verkündete die ehemalige Bachelorette die Geburt ihres ersten Kindes. Nur wenige Tage später verkündete auch Nico in den sozialen Medien, dass er zum ersten Mal Papa geworden ist. Beide Influencer kommunizierten offen, dass es ein ungeplantes Kind gewesen sei, dennoch freuten sie sich beide über das Eltern-Glück. So wie Jennifer äußerte sich aber auch der YouTuber nie zu der Mutter seines Kindes. Die ersten zwei Lebensjahre von Keksi verliefen – wenn auch mit getrennten Eltern – ganz normal. Anfang 2024 berichtete seine Mama dann aber das erste Mal öffentlich, dass das Kleinkind unter dem Prader-Willi-Syndrom, einem seltenen Gendefekt, der mit einer Behinderung einhergeht, diagnostiziert wurde.

Instagram / inscopenico Inscope21, deutscher YouTuber

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

