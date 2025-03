Rührende Rede: Kelly Clarkson feiert 1000. Talkshow-Episode

Kelly Clarkson (42) hat einen Meilenstein in ihrer Karriere gefeiert: die 1000. Folge ihrer Daytime-Talkshow "The Kelly Clarkson Show". In der Episode, die am Donnerstag, dem 20. März, ausgestrahlt wurde, begrüßte die Grammy-prämierte Sängerin ihr Publikum mit einer emotionalen Rede. Während sie die vergangenen fünfeinhalb Jahre ihrer Show Revue passieren ließ, sprach sie offen über ihre Höhen und Tiefen, die enge Verbindung zu ihren Fans und das Wachstum ihres Teams seit der Premiere im September 2019 auf NBC. "Wir haben gelacht, geweint, gesungen, getanzt, gefeiert und auch gemeinsam gelitten", erklärte die einstige "American Idol"-Gewinnerin, die ab Juli mit ihrer neuen Konzertreihe "Studio Sessions – The Las Vegas Residency" auftritt. Sie ließ dabei auch persönliche Anspielungen fallen und meinte: "Ich habe viel verloren und war oft allein."

Die Sängerin, die während der Show scherzhaft über ihre bescheidenen Fähigkeiten in der Küche und vergangene Auftritte mit Augenklappe oder Gips sprach, erinnerte zudem an die herausfordernden Jahre, die während der COVID-19-Pandemie geprägt waren. Neben den emotionalen Momenten der Sendung, den "inspirierenden Helden des Alltags" und den "talentierten Menschen", die zu Gast waren, ging sie in ihrem Statement auch auf persönliche Herausforderungen ein. Kelly, Mutter der Geschwister River (10) und Remy (8), erlebte während dieser Zeit das Ende ihrer fast siebenjährigen Ehe mit Brandon Blackstock (48) im Jahr 2020 und berichtete in der Vergangenheit offen über persönliche Kämpfe. 2025 sagte sie in einem Interview mit dem Magazin People, dass vor allem die frühen Tage der Show von belastenden Zeiten hinter verschlossenen Türen beeinflusst gewesen seien. Doch die "Stronger"-Interpretin betonte, dass sie sich in der laufenden fünften Staffel endlich "befreit und glücklich" fühle.

Die Gastgeberin und Sängerin ist nicht nur wegen ihrer Karriere und Talkshow ein beliebtes Gesicht im turbulenten Showbusiness, sondern auch dank ihrer Bodenständigkeit. Mit zwei Kindern aus ihrer Ehe mit Brandon hat sie stets betont, dass ihre Familie eine zentrale Rolle in ihrem Leben spiele. Fans lieben Kelly für ihre Authentizität und ihre Offenheit im Umgang mit schwierigen Phasen und Themen. Kelly hat immer wieder bewiesen, dass sie trotz aller Herausforderungen bereit ist, neue Wege zu gehen – wie etwa die Verlegung ihrer Show nach New York. "In die fünfte Staffel zu kommen, sich gut zu fühlen und zu wissen, dass meine Kinder sich gut fühlen – und der Staub hat sich gelegt", betonte sie gegenüber People im Januar. "Das ist meine erste Staffel, in der ich wirklich jede Minute genießen kann." Ihr Publikum, das am Donnerstag emotional auf ihre Worte reagierte, beruhigte sie mit den Worten: "Es ist okay."

Getty Images Kelly Clarkson und Remy Clarkson im Februar 2024 in L.A.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

