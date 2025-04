Schwerer Autounfall: TikTok-Paar trauert um seinen Sohn (2)

Die TikTok-Influencer Katelynn Ordone und Jaelan Ordone müssen einen unfassbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr zweijähriger Sohn Preston Ordone, den viele unter dem Namen "Okay Baby" kannten, ist nach einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Das Familienunglück ereignete sich am 24. April in St. Tammany Parish. Wie die Polizei von Louisiana berichtet, kam es gegen 11:50 Uhr zu dem tragischen Unglück, als der Pick-up der Familie von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Während Katelynn und Jaelan mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden sollen, kam für Preston jede Hilfe zu spät – er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das berichtet unter anderem E! News.

Die Schwester des kleinen Preston war an dem Unfall nicht beteiligt. Die Siebenjährige befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Schule. In einem TikTok-Video bezieht Melanie Matranga im Namen von Katelynn und Jaelan Stellung zu den dramatischen Vorkommnissen: "Katelynn hat mehrere gebrochene Knochen. Sie hatte eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Sie ist heute zum ersten Mal gelaufen. Jaelan musste sich einer Notoperation an einem seiner Beine unterziehen. Er hat Stäbe und Stifte in den Beinen." Im Laufe des Clips erinnert sie sich liebevoll an den Jungen: "Er hat die Menschen zum Lächeln und Lachen gebracht, und ich weiß, dass ihr euch jeden Tag darauf freut, ihn zu sehen. [...] Wir werden ihn sehr vermissen."

Katelynn und Jaelan teilten auf Social Media oft Einblicke in ihr Familienleben und ließen ihre Community auch an den schönen, aber auch herausfordernden Momenten des Alltags teilhaben. Preston, der als "Okay Baby" liebevoll von seinen Eltern in Videos und Fotos präsentiert wurde, war bei den Fans der kleine Star der Familie und brachte mit seiner fröhlichen Art immer wieder viele Menschen zum Lächeln. Die Familie Ordone gilt als besonders herzlich und offen, ihre ehrlichen und oftmals humorvollen Clips über das Leben mit Kleinkindern und die Herausforderungen des Elternseins haben sie in kurzer Zeit zu beliebten Social-Media-Persönlichkeiten gemacht. Die große Anteilnahme in den Kommentarspalten zeigt, wie viel den Usern an Preston lag.

Anzeige Anzeige

Instagram / kate_ordone Preston Ordone, Sohn von Kate Ordone

Anzeige Anzeige

Instagram / kate_ordone Kate Ordone, TikTok-Star, mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige