Großvater von Preston Ordone (†2) ehrt ihn mit einem Song

Der tragische Tod von Preston Ordone sorgt immer noch für Entsetzen: Vor wenigen Wochen starb der kleine Junge, der auf TikTok als "Okay Baby" bekannt wurde, bei einem schweren Autounfall. Sein Großvater Glen Norris versucht, seine Trauer auf rührende Weise zu bewältigen: So schrieb er einen emotionalen Song, der seinem verstorbenen Enkel gewidmet ist. Prestons Mutter Katelynn teilte die ergreifende Ballade vor wenigen Tagen auf Instagram in einem Video. "Mein Vater schrieb dieses wunderschöne Lied für Preston", schrieb sie zu einigen Aufnahmen ihres geliebten Sohnes und fügte hinzu: "Wir vermissen dich jede Sekunde eines jeden Tages."

Ende April waren Preston und seine Eltern in einen schweren Autounfall verwickelt. Während Katelynn und ihr Mann das Ganze überlebten, kam für ihren Sohn jede Hilfe zu spät. Im Krankenhaus erlag der Zweijährige seinen schweren Verletzungen. Laut den ersten polizeilichen Untersuchungen saß Preston bei dem Unfall zwar auf dem Rücksitz, allerdings nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz – zudem sei er nicht angeschnallt gewesen. Seine Mutter widerlegte die Aussagen aber später. "Preston war ordnungsgemäß in einem zweiteiligen 360-Grad-Autositz gesichert, der hinter dem Beifahrersitz angebracht war", erklärte sie auf Social Media in einem Statement.

Vor wenigen Tagen wurde Prestons offizielle Todesursache bekannt gegeben. Demnach starb er infolge "stumpfer Gewaltverletzungen bei einem Verkehrsunfall", wie die Gerichtsmedizin von St. Tammany Parish in Louisiana gegenüber People bestätigte. Die Ermittlungen dauern weiterhin an, auch weil noch geklärt werden muss, ob Preston angeschnallt war oder nicht. Laut der Polizei habe er seine tödlichen Verletzungen erlitten, weil er eben nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz saß, geschweige denn angeschnallt war.

Instagram / kate_ordone Preston Ordone, Sohn von Kate Ordone

Instagram / kate_ordone Preston Ordone und seine Familie

